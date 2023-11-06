رئيس الوزراء العراقي: قرار جرّ المنطقة إلى حرب شاملة بيد إسرائيل

بغداد: أكد رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أن “قرار جر المنطقة إلى حرب شاملة بيد الطرف الذي يمارس العدوان على غزة“.

وقال السوداني في مؤتمر صاحفي مشترك مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران اليوم، إن “العراق يلعب دوراً، وتواصل مع دول المنطقة من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة ومستمرون بالتواصل من أجل تحقيق هدف وقف إطلاق النار في غزة”.

وأضاف أن “من يريد احتواء الصراع ومنع انتشاره بالمنطقة، عليه إيقاف عدوان الكيان الصهيوني لأن الأزمة الفلسطينية جاءت نتيجة السياسة الإجرامية للاحتلال الصهيوني”.

وقال السوداني إن “مواقفنا مشتركة من القضية الفلسطينية، ونسعى لتحقيق الهدف الأهم وهو إيقاف إطلاق النار في غزة، وموقف العراق ثابت تجاه القضية الفلسطينية، وعبرت عنه المرجعية الدينية العليا والقوى السياسية والوطنية”.

وذكر أن “المجتمع الدولي فشل في الإيفاء بواجباته والتزاماته تجاه أهالي غزة وأن سكان غزة يعيشون في سجن كبير على مدى عقود أمام مرأى ومسمع العالم”، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى إبادة جماعية.

وكان رئيس الحكومة العراقي دعا إلى أهمية التنسيق العالي بين البلدان العربية والإسلامية في المنطقة بشأن الاعتداءات المستمرة في غزة.

وطالب السوداني خلال اجتماعه مع الرئيس الإيراني بـ”إيجاد الحلول السريعة لوقف العدوان وفتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة”.

وأكد الموقف الثابت والواضح للعراق إزاء ما يحدث من تفاقم الأوضاع في قطاع غزة، معربا عن إدانته لـ”عمليات التصعيد الخطيرة لسلطات الاحتلال الصهيوني وارتكابها المجازر الوحشية بحق الأطفال والنساء، واتباع سياسة التجويع والحصار على الأهالي، في جرائم يندى لها جبين الإنسانية”.

وأشاد الرئيس الإيراني بدور العراق ومواقفه المبدئية منذ بداية الأزمة في غزة، فضلاً عن حراكه مع القوى الدولية والإقليمية من أجل وقف العدوان على الأراضي الفلسطينية واحتواء الأزمة الإنسانية هناك.

وحسب بيان للحكومة العراقية، بحث الجانبان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيز التعاون وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات والصعد، كما تصدّرت القضيّة الفلسطينية والأحداث الدامية في غزة المباحثات بين الجانبين، حيث أكدا على ضرورة الوقف الفوري للعدوان على الشعب الفلسطيني.

وكان السوداني وصل طهران صباح اليوم في مستهل جولة إقليمية لبحث تطورات الأحداث في غزة.

(د ب أ)