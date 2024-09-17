رئيس الوزراء العراقي: لم تعد هناك حاجة لوجود القوات الأمريكية بعد هزيمة تنظيم “الدولة”

بغداد: قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ، إنه لم تعد هناك حاجة لوجود القوات الأمريكية في بلاده لأنها نجحت إلى حد كبير في هزيمة تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، وإنه يعتزم الإعلان عن جدول زمني لانسحابها في وقت قريب.

وقال السوداني في مقابلة مع تليفزيون بلومبرغ في بغداد:” لم تعد المبررات موجودة … ليس هناك حاجة لوجود تحالف “.

وأضاف :” لقد انتقلنا من الحروب إلى الاستقرار. داعش لم تعد تمثل أي تحد حقيقي”.

يشار إلى أنه يوجد في العراق حاليا نحو 2500 فرد عسكري، وهم يشكلون إرثا من تحالف كانت تقوده الولايات المتحدة والذي تشكل في عام 2014 لمحاربة الجماعة الإسلامية المعروفة على نطاق واسع باسم “داعش”.

ويشكل وجود جنود من الولايات المتحدة وغيرها من البلدان الأخرى في العراق حساسية سياسية، ويرغب العديد من المدنيين والسياسيين في مغادرتهم.

ورغم ذلك ، أعرب بعض النواب الأمريكيين عن عدم ارتياحهم لخروج عسكري كامل، قائلين إن ذلك قد يسمح لتنظيم “داعش” بإعادة تنظيم صفوفه أو بزيادة نفوذ الجارة الإيرانية داخل العراق.

وقال السوداني إنه بحث هذا الامر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائهما في واشنطن في نيسان/ أبريل الماضي وإن بلديهما توصلتا إلى تفاهم بشأن الانسحاب

وكان وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي قد صرح في وقت سابق من الشهر الجاري لتلفزيون الحدث بأن القوات الأمريكية ستخرج بحلول عام 2026.

(د ب أ)