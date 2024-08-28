رئيس الوزراء العراقي يصل تونس في زيارة رسمية

تونس: وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء، إلى تونس في زيارة رسمية غير معلنة المدة.

وقال بيان لرئاسة الحكومة التونسية إن “رئيس الحكومة كمال المدّوري، استقبل بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي، الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى بلادنا”.

وأضاف البيان: “كان برفقة السوداني وفد رفيع المستوى”، دون ذكر أي تفاصيل.

ولم يوضح البيان مدة الزيارة التي يجريها السوداني لتونس، أو الشخصيات التي يلتقيها هناك.

وتأتي الزيارة وسط مساع لتعزيز الشراكات بين البلدين اللذين وقعا في مايو/ أيار الماضي نحو 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية للتعاون في مجالات متنوعة، وذلك في ختام أعمال الدورة الـ17 للجنة المشتركة بين تونس والعراق.

وقالت الخارجية التونسية آنذاك إن الاتفاقيات الموقعة تضمنت مجالات “التعاون الأمني والدفاع المدني والصحة والدواء والصناعات التقليدية والتعاون الفني والتكوين المهني والبيئة والتربية والشباب والرياضة”.

(الأناضول)