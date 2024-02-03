العراق يستدعي القائم بالأعمال الأمريكي للاحتجاج على غارات أودت بحياة 16 شخصا

بغداد: ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن وزارة الخارجية استدعت القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى بغداد لتسليم مذكرة احتجاج رسمية على الغارات الجوية الأمريكية في العراق.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن 16 شخصا قتلوا بينهم مدنيون وأصيب 25 شخصا في ما وصفه بأنه “عدوان أمريكي جديد” على سيادة العراق.

وأدان مكتب السوداني في بيان الغارات الجوية الأمريكية ووصفها بأنها “عدوان جديد على سيادة العراق” ونفى وجود تنسيق مسبق بين واشنطن وحكومة بغداد واصفا هذه التأكيدات بأنها “ادعاء كاذب يستهدف تضليل الرأي العام الدولي”.

وأضاف البيان أن وجود التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة في المنطقة “صار سببا لتهديد الأمن والاستقرار في العراق ومبررا لإقحام العراق في الصراعات الإقليمية والدولية”.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي السبت مقتل 16 شخصا على الأقل من ضمنهم مدنيون بالضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت مقرات تابعة لفصائل عراقية موالية لإيران قرب الحدود مع سوريا.

وقال العوادي في بيان إن “هذه الضربة العدوانية ستضع الأمن في العراق والمنطقة على حافة الهاوية”، مضيفا “عمد الجانب الأمريكي (…) إلى التدليس وتزييف الحقائق، عبر الإعلان عن تنسيق مُسبق لارتكاب هذا العدوان، وهو ادعاء كاذب”.

وأدان رئيس تيار “الحكمة الوطني” العراقي عمار الحكيم، اليوم السبت، الاستهداف الأمريكي لعدد من المقرات على الحدود العراقية السورية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن الحكيم قوله إن “الزيارة الرجبية هذا العام تجري في ظل ظروف استثنائية يمر بها العراق من الاستهداف الأمريكي لعدد من المقرات على الحدود العراقية السورية بالتزامن مع الأوضاع الاستثنائية التي نعيشها في غزة”.

وأعرب الحكيم عن “إدانته هذه الأعمال التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة”، مؤكداً أن “هذه الظروف لا تقلل من عزيمة الزائرين بل تزيدهم اندفاعا في أن يسيروا ويتمسكوا بنهج أهل البيت (عليهم السلام)”.

(وكالات)