سياسة | عربي | فلسطين

رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل ترتكب “إبادة جماعية” في قطاع غزة

منذ ساعة واحدة

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

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رام الله: قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الجمعة إن إسرائيل ترتكب “إبادة جماعية” في قطاع غزة، بينما تواصل إسرائيل قصف القطاع.

وقال اشتية في مؤتمر صحافي في رام الله “أهلنا في غزة يتعرضون لابادة جماعية وغزة باتت منطقة منكوبة”.

واتهم شتية الجانب الاسرائيلي بممارسة ” تحريض إعلامي” على الشعب الفلسطيني ” للإساءة لقضيتنا”.

وأضاف” إسرائيل تمارس المبالغة والكذب لتبرير المجازر التي ترتكب بحق شعبنا”.

وطالب اشتية وسائل الإعلام بالعمل على “توضيح الصورة على حقيقتها”.

وقال اشتية إن القيادة الفلسطينية تواصل اتصالاتها للبحث عن إمكانيات لمساعدة سكان قطاع غزة.


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  1. يقول العيد / الجزائر:
    أكتوبر 13, 2023 الساعة 4:40 م

    حقد أمريكي دفين
    حقد غربي جلي
    حقد على العرب و خاصة المسلمين منهم
    تشرذم عربي مخز
    بؤس قيادة فلسطينية
    عقم جماهيري عربي مفضوح
    هذا ما أفرزته العملية العسكرية في غزة
    في هذا الشهر من سنة 2023

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  2. يقول الحوار المتمدن:
    أكتوبر 13, 2023 الساعة 4:55 م

    وماذا فاعلون أنتم بالحياة إذا تم إبادتهم وتهجيرهم إلى “الضفة صحراوية!؟” هذه المرة!

    رد
  3. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 13, 2023 الساعة 4:59 م

    سلطة عاجزة عن حماية أطفال غزة العزة من التهجير الصهيو أمريكي العنصري البغيض المتغطرس الذي يستقوي بالأمريكان هذي عقود وعقود وعقود 🇩🇿🇵🇸✌️🚀🐖🚀🐖🚀🐖

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