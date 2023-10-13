رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل ترتكب “إبادة جماعية” في قطاع غزة

رام الله: قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الجمعة إن إسرائيل ترتكب “إبادة جماعية” في قطاع غزة، بينما تواصل إسرائيل قصف القطاع.

وقال اشتية في مؤتمر صحافي في رام الله “أهلنا في غزة يتعرضون لابادة جماعية وغزة باتت منطقة منكوبة”.

واتهم شتية الجانب الاسرائيلي بممارسة ” تحريض إعلامي” على الشعب الفلسطيني ” للإساءة لقضيتنا”.

وأضاف” إسرائيل تمارس المبالغة والكذب لتبرير المجازر التي ترتكب بحق شعبنا”.

وطالب اشتية وسائل الإعلام بالعمل على “توضيح الصورة على حقيقتها”.

وقال اشتية إن القيادة الفلسطينية تواصل اتصالاتها للبحث عن إمكانيات لمساعدة سكان قطاع غزة.



