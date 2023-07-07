سياسة | عربي | فلسطين

رئيس الوزراء الفلسطيني: دعم عربي لإعمار مخيم جنين بقيمة 45 مليون دولار 

منذ 60 دقيقة

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رام الله: أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الجمعة، عن دعم مالي عربي لإعادة إعمار مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية بقيمة 45 مليون دولار.

وشكر اشتية في بيان الجزائر لمساهمتها بقيمة 30 مليون دولار، ودولة الإمارات التي ساهمت بـ 15 مليون دولار، لصالح إعادة إعمار ما دمره الهجوم الإسرائيلي الأخير على مدينة جنين ومخيمها.

وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن أمله بأن تعيد الدول العربية تفعيل شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمم العربية للشعب الفلسطيني “الذي هو أحوج ما يكون إليها اليوم في ضوء ما يتعرض له من ممارسات القتل، والحرق، والمحو، والإبادة الجماعية”.

كما دعا الدول العربية إلى “مواصلة تقديم الدعم السياسي في المحافل الدولية، لتمكين الشعب الفلسطيني من الدفاع عن قضيته، التي هي قضية العرب الأولى، والذود عن أرضه، وحماية مقدساته الإسلامية والمسيحية”.

كان وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني محمد زيارة، قد أعلن أمس أن 429 منزلا ومنشأة تضررت جراء الهجوم الإسرائيلي الأخير على جنين ومخيمها، مقدرا تكاليف إعادة الإعمار بمبلغ 12 مليون دولار.

(د ب أ)

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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    يوليو 7, 2023 الساعة 1:58 م

    بنو صهيون يخربون و يقتلون يعيثون في جنين سفكا والعرب تتبرع بدولارات لا تغني الفلسطينيين ولا تسمنهم من جوع، إذا أراد العرب فعلا أن يساعدوا إخوانهم الفلسطينيين فعليهم أن يزودوهم بالسلاح والمال والغذاء والدواء تماما كما تفعل ماما أمريكا اللعينة مع ربيبتها دويلة ما يسمى اعتباطا إسرائيل، نقطة إلى السطر ✅✅

    رد

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