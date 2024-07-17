رئيس الوزراء الفلسطيني: لا دولة فلسطينية بدون قطاع غزة

رام الله: أكد رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى اليوم الأربعاء أن قطاع غزة جزء أساسي من المشروع الوطني وأنه لن تقام دولة فلسطين من دونه.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن مصطفى قوله ، خلال اللقاء الذي عقده مع مؤسسات المجتمع المدني اليوم ، إن المشروع الوطني غير قابل للتحقيق دون أن تكون غزة قوية، وأن هذا التزام وطني يفوق الالتزام الإنساني.

وجدد التأكيد على أن قطاع غزة على رأس أولويات عمل الحكومة إذ إنها حريصة على تقديم الخدمات الإغاثية وتحقيق الوحدة الوطنية وإعادة الإعمار فيما تقوم بإعداد برامج لإعادة دمج الموظفين في القطاع.

وأضاف أن المرحلة صعبة لكن هذه الصعوبات تتبعها وتصاحبها إنجازات، وسترى النور في المراحل المقبلة، مشيرا إلى أن رحلة النضال طويلة وتمر بمطبات وإنجازات، وهم الحكومة الارتقاء في الانجازات وتطويرها وإزالة العراقيل.

وتابع: “لا نريد دولة متعثرة وضعيفة نريد دولة مستقلة ذات سيادة مجتمعها قوي منتج بكل مكوناته ويعمل معا لتحقيق الإنجاز”.

ولفت مصطفى إلى أن الدعم المالي تراجع بشكل كبير السنة الماضية حيث أصبح نحو 300 مليون دولار، بعد أن كان في السنوات السابقة يصل إلى أكثر من مليار دولار.

( د ب أ )