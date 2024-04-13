رئيس الوزراء الفلسطيني يبدأ زيارة إلى الجزائر

الجزائر: وصل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى وزير الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، اليوم السبت، إلى الجزائر.

وكان في استقبال رئيس الوزراء الفلسطيني بمطار الجزائر الدولي، الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي، برفقة وزيري الخارجية والمجاهدين ( قدماء المحاربين) أحمد عطاف، والعيد ربيقة، على التوالي.

(د ب أ)