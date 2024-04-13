سياسة | عربي | فلسطين

رئيس الوزراء الفلسطيني يبدأ زيارة إلى الجزائر

13 - أبريل - 2024

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى

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الجزائر: وصل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى وزير الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، اليوم السبت، إلى الجزائر.

وكان في استقبال رئيس الوزراء الفلسطيني بمطار الجزائر الدولي، الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي، برفقة وزيري الخارجية والمجاهدين ( قدماء المحاربين) أحمد عطاف، والعيد ربيقة، على التوالي.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 13, 2024 الساعة 7:26 م

    لا خير ترجى من حكومة وضعت على المقاس الأمريكي يا انريكي، وتحية لأسود المقاومة الفلسطينية في غزة العزة و الضفة الغربية يا عينيا، ولا عزاء لسلطة التنسيق الأمني مع عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🚀🔥🚀🔥

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  2. يقول جمال:
    أبريل 13, 2024 الساعة 7:36 م

    انها قبلة الاحرار و الثوار.

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  3. يقول م. العبسي:
    أبريل 13, 2024 الساعة 8:24 م

    السفر في هذه الأوقات يوحي بأن رءيس الوزراء لم يجد طريقه بعد في رام الله.
    ستنتهي الرحلة للجزائر وسيطر للسفر مرة اخرى خلال ايام ولنفس السبب.
    القضية والشعب والدولة اصبحت لعبة كرة يتقاذفها اضةصحاب النفوذ.

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  4. يقول عبداللطيف:
    أبريل 15, 2024 الساعة 11:24 ص

    سؤال القياده
    اولاً / مساء الخير
    تحية طيبة وبعد..
    إلى متى سوفه ومحنة نرى الضباط التابعين ل حماس بالصالة الفلسطينيه وهم يتحكمون بالناس بلا شرعيه وقانون خاص بهم وفرض الضرائب وتحصيل المال
    الم يكن هناك حكومه شرعيه برام الله ترسل قوه وموظفين بجانب الأخوه المصريين هناك
    وشكراً ؟؟؟؟

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  5. يقول عبد السدودي:
    أبريل 15, 2024 الساعة 11:30 ص

    إلى الأخوه بالحكومة الجديده برام الله الشرعيه

    إلى متى هؤلاء القراصنة الموجودون بالصالة الفلسطينيه في معبر رفح الحدودي
    متى سوف ترسلو طاقم جديد هناك

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