رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بفتح معابر غزة للمساعدات ويعوّل على مؤتمر نيويورك للسلام

غزة – “القدس العربي”:

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى بضرورة فتح معابر قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية للسكان، وأكد في ذات الوقت أن الجانب الفلسطيني يعول على مؤتمر السلام الذي سيعقد في نيويورك الأسبوع المقبل، للخروج بخطوات عملية للحفاظ على حل الدولتين.

أكد مصطفى خلال لقائه وزير خارجية سويسرا إجنازيو كاسيس، لبحث جهود وقف الحرب على غزة وتنسيق المواقف لإنجاح مؤتمر نيويورك، على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وجادة لـ “وقف حرب الإبادة”، على الشعب الفلسطيني، وإنهاء المعاناة الإنسانية والوضع الكارثي في قطاع غزة.

وطالب مصطفى في بيان نشر على الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء عقب اللقاء، بضرورة فتح المعابر مع قطاع غزة وعدم حصرية توزيع المساعدات في ضوء الآلية القائمة حاليا، وضرورة الاعتماد على المؤسسات الأممية والدولية صاحبة الخبرة والاختصاص وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، في الجهود الإغاثية والإنسانية في القطاع.

تتبع إسرائيل آلية جديدة لتوزيع المساعدات، من خلال أربعة مراكز توزيع في وسط وجنوب القطاع، تشرف عليها شركة أمريكية، ضمن المحاولات الرامية لشطب أي دور للأمم المتحدة في غزة

وتتبع إسرائيل آلية جديدة لتوزيع المساعدات، من خلال أربعة مراكز توزيع في وسط وجنوب القطاع، تشرف عليها شركة أمريكية، ضمن المحاولات الرامية لشطب أي دور للأمم المتحدة في غزة.

وشدد مصطفى على أن قضية الشعب الفلسطيني “ليست قضية إنسانية فقط وإنما هي قضية سياسية تحل بإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية”.

وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني يعول على مؤتمر السلام الذي سيعقد في نيويورك الأسبوع المقبل، لـ “الخروج بنتائج وخطوات عملية للحفاظ على حل الدولتين، وحصاد مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين، وتوفير الدعم الاقتصادي والمالي، ودعم جهود التطوير والإصلاح المؤسسي”.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر يوم 17 من الشهر الجاري بإشراف فرنسي سعودي، ويستمر لعدة أيام.

وقال “نتطلع لتدخل أكبر من سويسرا من منطلق إيمانها بحل الدولتين”، مشيدا في ذات الوقت بالدعم السويسري المقدم لفلسطين سواء على صعيد الإغاثي والإنساني ودعم “الأونروا”.

ونقل التصريح الصحافي تأكيد وزير خارجية سويسرا على ضرورة احترام إسرائيل للقانون الدولي والإنساني وضمان وصول المساعدات لقطاع غزة خصوصا في ظل خطورة الوضع الإنساني الكارثي، ودعم جهود وقف إطلاق النار، وإطلاق خارطة طريق لتحقيق السلام ضمن رؤية حل الدولتين، بالتزامن مع استمرار دعم السلطة الفلسطينية وتعزيز التعاون المشترك

بشار إلى أن حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، رحبت بالخطوات العقابية التي اتخذتها كل من بريطانيا والنرويج واستراليا وكندا ونيوزيلاندا، ضد الوزيرين المتطرفين في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموترتش وايتمار بن غفير، وطالبت جميع دول الاتحاد الأوروبي بـ “اتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة” لصد إسرائيل عن كل من أفعالها الحالية، ومخططاتها المستقبلية.