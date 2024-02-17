رئيس الوزراء القطري: اتفاق التهدئة في غزة يجب ألا يكون “مشروطا” بالإفراج عن الرهائن

ميونيخ: اعتبر رئيس الوزراء القطري السبت أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة “ينبغي ألا يكون مشروطا” باتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن.

وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني خلال مؤتمر ميونيخ للأمن “هذه هي المعضلة التي وقعنا فيها وللأسف أساءت دول كثيرة استخدامها، ومفادها أنه من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإنه من الضروري التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن. ينبغي ألا يكون ذلك مشروطا”.

وأضاف رئيس الوزراء القطري أن المفاوضات التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية للتوصل إلى اتفاق إطاري لوقف إطلاق النار في غزة “ليست مبشرة للغاية”.

(وكالات)