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رئيس الوزراء القطري يتساءل عن جدوى المفاوضات مع طرف “يغتال” مفاوضه- (تغريدة)

منذ ساعة واحدة

سليمان حاج إبراهيم
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الدوحة- “القدس العربي”:

استنكر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في عملية وقعت بالعاصمة الإيرانية طهران.

كما تساءل المسؤول القطري الذي تقود بلاده بوساطة مع أطراف دولية أخرى بين حماس وإسرائيل، عن جدوى استمرار هذا المسار في ظل وجود مثل الاغتيالات.

وكتب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: “إن نهج الاغتيالات السياسية والتصعيد المقصود ضد المدنيين في غزة في كل مرحلة من مراحل التفاوض، يدفع إلى التساؤل كيف يمكن أن تجري مفاوضات يقوم فيها طرف بقتل من يفاوضه في الوقت ذاته؟”.

وأضاف أن “السلام الإقليمي والدولي بحاجة لشركاء جادين وموقف دولي ضد التصعيد والاستهتار بأرواح شعوب المنطقة”.

 

ويأتي تصريح رئيس الوزراء القطري بعد إعلان حركة حماس في بيان، أن قائدها إسماعيل هنية استشهد في العاصمة الإيرانية طهران. وأكدت الحركة أن هنية اغتيل في “غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران” بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد“.

ومن شأن قرار اغتيال إسماعيل هنية الإضرار بمسار الوساطة التي تقودها قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية بين إسرائيل وحركة حماس.

 

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  1. يقول ابن سعدون:
    يوليو 31, 2024 الساعة 11:59 ص

    أخيرا عرفتم إن لا عهد لهم

    رد

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