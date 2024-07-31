رئيس الوزراء القطري يتساءل عن جدوى المفاوضات مع طرف “يغتال” مفاوضه- (تغريدة)

الدوحة- “القدس العربي”:

استنكر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في عملية وقعت بالعاصمة الإيرانية طهران.

كما تساءل المسؤول القطري الذي تقود بلاده بوساطة مع أطراف دولية أخرى بين حماس وإسرائيل، عن جدوى استمرار هذا المسار في ظل وجود مثل الاغتيالات.

وكتب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: “إن نهج الاغتيالات السياسية والتصعيد المقصود ضد المدنيين في غزة في كل مرحلة من مراحل التفاوض، يدفع إلى التساؤل كيف يمكن أن تجري مفاوضات يقوم فيها طرف بقتل من يفاوضه في الوقت ذاته؟”.

وأضاف أن “السلام الإقليمي والدولي بحاجة لشركاء جادين وموقف دولي ضد التصعيد والاستهتار بأرواح شعوب المنطقة”.

إن نهج الاغتيالات السياسية والتصعيد المقصود ضد المدنيين في غزة في كل مرحلة من مراحل التفاوض، يدفع إلى التساؤل كيف يمكن أن تجري مفاوضات يقوم فيها طرف بقتل من يفاوضه في الوقت ذاته؟

السلام الإقليمي والدولي بحاجة لشركاء جادين وموقف دولي ضد التصعيد والاستهتار بأرواح شعوب المنطقة. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) July 31, 2024

ويأتي تصريح رئيس الوزراء القطري بعد إعلان حركة حماس في بيان، أن قائدها إسماعيل هنية استشهد في العاصمة الإيرانية طهران. وأكدت الحركة أن هنية اغتيل في “غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران” بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد“.

ومن شأن قرار اغتيال إسماعيل هنية الإضرار بمسار الوساطة التي تقودها قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية بين إسرائيل وحركة حماس.