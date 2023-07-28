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رئيس الوزراء القطري يزور أوكرانيا

منذ 34 دقيقة

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دبي: قالت وزارة الخارجية القطرية اليوم الجمعة إن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، يزور أوكرانيا.

وأضافت أنه سيلتقي مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأوكرانيين.

وقبل أيام، بحث رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، مستجدات الأزمة الأوكرانية، وآخر التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير القطري مع بلينكن، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”.

(وكالات)

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