سياسة | دولي

رئيس الوزراء الكندي: مقتل النساء والأطفال في لبنان “يبعث على قلق شديد”

24 - سبتمبر - 2024

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

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نيويورك: قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، إن مقتل النساء والأطفال في لبنان “يبعث على قلق شديد”، ودعا إسرائيل وحزب الله إلى خفض التصعيد بينهما.

وأضاف للصحافيين في نيويورك حيث يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة “يجب أن يتوقف العنف. مقتل النساء والأطفال في لبنان أمر يبعث على قلق شديد”.

وتابع قائلا “يتعين على إسرائيل وحزب الله خفض التصعيد. ويجب حماية أرواح المدنيين، والتأكد من أننا نتحرك صوب السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها”.

(رويترز)

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  1. يقول ابن آكسيل:
    سبتمبر 24, 2024 الساعة 6:26 م

    ههها …! هاته المرة القلق : شديد ……! هههها الرئيس الوحيد اللذي يتكلم حق في جميع الأمور هو الرئيس التونسي قيس سعيد اللذي يحلق سنوات ضوئية مقارنة بباقي حكام العالم …! التاريخ يسجل و سينصفه ……! اما المنكرين والحاقدين فإلى مزبلة التاريخ

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