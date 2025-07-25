سياسة | دولي

رئيس الوزراء الكندي يدين تعمّد إسرائيل عرقلة المساعدات الإنسانية لغزة

منذ 56 دقيقة

رائد صالحة
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أوتاوا – “القدس العربي”: أدان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بشدة تقاعس الحكومة الإسرائيلية عن منع تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة استبدال السيطرة الإسرائيلية على توزيع المساعدات الإنسانية بنظام شامل تقوده المنظمات الدولية.

وقال كارني في منشور رسمي على منصة “إكس” إن “العديد من هذه المنظمات تحتجز مساعدات إنسانية تموّلها كندا، لكنها لا تزال ممنوعة من الوصول إلى المدنيين الذين يعانون الجوع في غزة”، معتبرًا أن “هذا الحرمان المتعمّد من إيصال المساعدات يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.

ودعا كارني جميع الأطراف إلى التفاوض على وقف فوري لإطلاق النار بحسن نية، مطالبًا في الوقت ذاته حركة حماس بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، كما طالب الحكومة الإسرائيلية باحترام وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجدد رئيس الوزراء دعم كندا لـ”حلّ الدولتين” باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن المستدامين لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدًا التزام بلاده بالعمل المكثف على هذا المسار، بما في ذلك من خلال مشاركة وزيرة الخارجية الكندية في مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن حلّ الدولتين المقرر عقده في نيويورك الأسبوع المقبل.

(رويترز)

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