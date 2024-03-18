تأجيل تصويت البرلمان الكندي على مقترح يدعم إقامة دولة فلسطينية.. وترودو يحذر من الهجوم الإسرائيلي على رفح

أوتاوا: دفعت خلافات في اللحظات الأخيرة المشرعين الكنديين أمس الاثنين إلى تأجيل تصويت على قرار غير ملزم يدعم إقامة دولة فلسطينية في إجراء قد يزيد الانقسامات داخل الحزب الليبرالي الحاكم.
كانت الأقلية اليسارية من حزب الديمقراطيين الجدد، الذي يساعد الليبراليين بزعامة ترودو في البقاء بالسلطة، قد قدمت هذا الاقتراح بسبب عدم رضاها عما تعتبره إخفاقا في اتخاذ إجراءات كافية لحماية السكان المدنيين في غزة.
ودعت النسخة الأصلية للاقتراح كندا إلى “الاعتراف رسميا بدولة فلسطين”، وهي خطوة لم تتخذها أي دولة عضو في مجموعة الدول السبع.
وبعد مفاوضات خلف الكواليس بين حزب الديمقراطيين الجدد والليبراليين جرى استبعاد هذه الصياغة واستبدالها بصياغة أخرى تدعو المجتمع الدولي إلى العمل باتجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.
لكن المشرعين الليبراليين والمعارضين بمجلس العموم اشتكوا من عدم علمهم بالصياغة الجديدة وطالبوا بإتاحة الفرصة لمناقشتها. وجرى تعليق التصويت ولم يتضح بعد موعد استئنافه.
وقالت كندا الأسبوع الماضي إنها أوقفت تصدير العتاد العسكري غير الفتاك إلى إسرائيل اعتبارا من يناير /كانون الثاني بسبب التطور السريع للوضع على الأرض.
كما طالب المقترح الأصلي بوقف فوري لإطلاق النار ووضع حد لعمليات نقل الأسلحة غير القانونية إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كما يدعو الحركة الفلسطينية إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وتوجد دلائل واضحة على وجود انقسام داخل الكتلة الليبرالية بين مؤيد ومعارض لسياسة الحكومة تجاه الصراع في غزة.
وأصدر السفير الإسرائيلي لدى كندا إيدو معيد اليوم الاثنين بيانا ندد فيه بالتصويت قائلا إن “تمكين الإرهابيين لن يؤدي إلا إلى مزيد من إراقة الدماء ويعرض للخطر أي حل سلمي للصراع”.
جاجميت سينج: بإمكان جاستن ترودو أن يتخذ خطوات جادة من أجل السلام والعدالة، لكنه لا يملك الشجاعة لذلك
ورغم أن الحكومة لها الحرية في تجاهل نتيجة التصويت في مجلس العموم، فإن المقترح قد يسبب مشكلات سياسية لرئيس الوزراء جاستن ترودو.
وكانت الأقلية اليسارية من حزب الديمقراطيين الجدد، الذي يساعد الليبراليين بزعامة ترودو في البقاء بالسلطة، قد قدمت هذا الاقتراح بسبب عدم رضاها عما تعتبره إخفاقا في اتخاذ إجراءات كافية لحماية السكان المدنيين في غزة.
وقال زعيم حزب الديمقراطيين الجدد جاجميت سينج في بيان “بإمكان جاستن ترودو أن يتخذ خطوات جادة من أجل السلام والعدالة، لكنه لا يملك الشجاعة لذلك. ولهذا السبب قدمنا اقتراحا لإجبار الحكومة الليبرالية على المساعدة في إنهاء إراقة الدماء هذه”.
وأضاف أن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون العيش في سلام.
ورغم تأكيد ترودو على ما وصفه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فإنه ينتقد بشدة الحرب الإسرائيلية على غزة.
ويدعو الاقتراح كندا إلى “الاعتراف رسميا بدولة فلسطين”، وهي خطوة لم تتخذها أي دولة عضو في مجموعة الدول السبع، بالإضافة إلى وقف جميع أوجه التعاون التجاري مع إسرائيل في مجالي التكنولوجيا والعتاد العسكري.
كما يطالب الاقتراح بوقف فوري لإطلاق النار ووضع حد لعمليات نقل الأسلحة غير القانونية إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كما يدعو الحركة الفلسطينية إلى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.
وفي سياق متصل، قال مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن رئيس الوزراء عبر اليوم الإثنين عن قلقه إزاء الهجوم الإسرائيلي المزمع على مدينة رفح بجنوب غزة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي بيني غانتس.
(رويترز)
نشكر شرفاء العالم أجمع بالوقوف بجانب قضيتهم فلسطين الابيه وهي لكم ومنكم وبكم تتحرر من الغطرسة الصهيونيه العالميه الوحشية الهمجيه البربرية الاستعمارية النازيه
الصهيونيه العالميه أوقعت اليهود كضحيه لهم من أجل حماية مصالحها المفيوزيه
نناشد الدول العربية والإسلامية والغربية بعوده اليهود الشرفاء لها حتى لا يكون إستمرار استغلالهم من قبل الصهيونيه
نعم للسلام والانصاف والمحبه والتعاون بين الناس نعم لإنشاء دوله السلام الواحدة للجميع الأطراف المتنازعة منزوعه من القواعد الاستعمارية الصهيوامريكانبيريطنوفرنسيالماني….
للاسف، وانا اشاهد جلسة البرلمان مباشر قدمت الحكومة تعديلا قتل فكرة الاعتراف بفلسطين.
بصراحة يا جماعة الخير هذه خطوة مفاجئة وجريئة ( ان حصلت فعلا) تعبر عن change of heart و change of opinion عند ترودو.
الاحتجاجات المتواصلة للجالية العربية والإسلامية الشابة معا بدءات تأتي بءوكلها واذا استمرت المواقف الترودوية الايجابية تجاه قضية ام غزة فلسطين، فليس من المستبعد ان يعيد ابناء الجالية العربية الإسلامية الكندية الهادرة من سواحل نوفاسكوتشيا على المحيط الأطلسي شرقا إلى جبال الألب في برتش كولومبيا علي المحيط الهندي غربا, ان يعيدوا التأيد والتصويت لجستن وإنجاحه بعد حفلة الضرب بالجزم وطرده من أماكن الجالية ومساجدها وحرمانه من العشاء مع الحرمة رئيسة وزارة الطليان.
إذا فعل ترودو ذلك وأعترف البرلمان الكندي بدولة ام غزة وسبق بها الأمريكان، طبعا بالاتفاق والتحالف مع حزب ال NDP، سيموت محافظوا كندا وكهنتها بغيظهم وسيحسب لجستن انه ثاني رءيس وزراء كندي بعد جون كريشيان، الذي رفض مشاركة بلير وبوش حربهما النجسة على العراق، سيكون ثاني رئيس وزراء كندي يتقدم الأمريكان ولا يتبعهم.
ساعتها يستطيع الكندي العربي ان يقف على ال CN Tower ويصرخ بأعلى صوته مستقبلا الشرق عاشت كندا وعاشت تورونتو عربية حرة ويسقط يسقط حكم العسكر في بلاد عدنان وغسان وطعجان.
هذا ما يتم تخديرنا به .. لا نثق إلا بما نراه لا ما نسمعه ..
تحية لجميع أحرار العالم ، و ليقطع الله دابر المطبعين