رئيس الوزراء المجري “متفائل” بنتائج اليمين المتطرف في الانتخابات الفرنسية

بودابست: أعرب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الإثنين، عن “تفاؤله”، بعد فوز حزب “التجمّع الوطني” اليميني المتطرّف في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في فرنسا، مشدّداً على أنّ الناخبين يريدون “التغيير”.

وحقّق “التجمّع الوطني” بزعامة مارين لوبن فوزاً مدوّياً في الجولة الأولى، الأحد، في حين حلّ حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي ثالثاً، خلف ائتلاف “الجبهة الشعبية الجديدة” اليساري.

وجاءت تصريحات أوربان في اليوم الذي تولّت فيه المجر الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في خضم مخاوف واسعة النطاق مما يعتبره مراقبون انجرافاً استبدادياً لحكومته الصديقة لروسيا.

وفي مقابلة معه، ليل الإثنين، قال أوربان إن “الأمور لا يمكن أن تستمر على هذا النحو في بروكسل، الأمور يجب أن تتغيّر. لهذا السبب سقط رئيس الوزراء البلجيكي، لهذا السبب سقطت الحكومة الفرنسية”.

وأضاف: “المصدر الأول لتفاؤلنا هو أن الشعب يريد التغيير. لكن تفكير البيروقراطيين في بروكسل مخالف، هم لا يريدون التغيير”.

ولفت إلى أن هذا الأمر “يزيدنا تفاؤلاً لأنه يجعل الحاجة إلى التغيير حقيقة أكثر وضوحاً”.

ولطالما وجّه رئيس الوزراء القومي انتقادات لما يسميها “نخب بروكسل”، وقد اتّهم مؤخراً الاتحاد الأوروبي بتأجيج الحرب في أوكرانيا.

(أ ف ب)