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رئيس الوزراء المصري: الشعب مستعد لتقديم ملايين الأرواح مقابل عدم المساس بأرض سيناء

منذ ساعة واحدة

تامر هنداوي
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القاهرة- “القدس العربي”:

قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الشعب مستعد لتقديم ملايين الأرواح مقابل عدم المساس بذرة رمل واحدة من أرض سيناء.

جاء ذلك خلال لقاء مع مشايخ شمال سيناء، في مقر الكتيبة 101 بمدينة العريش، اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن هذه الرسالة تردّ على الكثير من الأشياء المثارة، مشددا على أن مصر لن تسمح مطلقا بفرض أي شيء عليها، كما أنها لن تسمح بتصفية أي قضية إقليمية على حسابها، في إشارة للخطط الإسرائيلية لتهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء.

 

ولفت مدبولي إلى أنه يزور محافظة شمال سيناء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإطلاق المرحلة الثانية من تنمية المحافظة.

وقال إن “سيناء البقعة الطاهرة من أرض مصر، كانت هي النقطة المستهدفة على مدار التاريخ لمحاولة النيل من مصر”، مؤكدا أن كل المصريين يعتبرون سيناء هي أكثر بقعة مصرية غالية على قلوبهم.

وتابع: “لا توجد عائلة مصرية واحدة، لم يخدم أي من أفرادها في سيناء سواء عبر القوات المسلحة أو الشرطة”.

وقال: “ظل الحلم في أن أنمّي سيناء بصورة حقيقية، بدلا من أن كان الموضوع دائما في عيد تحرير سيناء لا يتجاوز عرض بعض الأغاني الوطنية، والحديث في البرامج التليفزيونية حول تنمية سيناء وتطويرها”.

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  1. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    أكتوبر 31, 2023 الساعة 12:09 م

    نعم

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