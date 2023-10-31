رئيس الوزراء المصري: الشعب مستعد لتقديم ملايين الأرواح مقابل عدم المساس بأرض سيناء

القاهرة- “القدس العربي”:

قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الشعب مستعد لتقديم ملايين الأرواح مقابل عدم المساس بذرة رمل واحدة من أرض سيناء.

جاء ذلك خلال لقاء مع مشايخ شمال سيناء، في مقر الكتيبة 101 بمدينة العريش، اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن هذه الرسالة تردّ على الكثير من الأشياء المثارة، مشددا على أن مصر لن تسمح مطلقا بفرض أي شيء عليها، كما أنها لن تسمح بتصفية أي قضية إقليمية على حسابها، في إشارة للخطط الإسرائيلية لتهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء.

"لن نسمح بفرض شيء علينا".. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يؤكد عدم سماح الدولة بتصفية قضايا إقليمية على حساب مصر pic.twitter.com/wFOkEHIoFl — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 31, 2023

ولفت مدبولي إلى أنه يزور محافظة شمال سيناء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإطلاق المرحلة الثانية من تنمية المحافظة.

وقال إن “سيناء البقعة الطاهرة من أرض مصر، كانت هي النقطة المستهدفة على مدار التاريخ لمحاولة النيل من مصر”، مؤكدا أن كل المصريين يعتبرون سيناء هي أكثر بقعة مصرية غالية على قلوبهم.

وتابع: “لا توجد عائلة مصرية واحدة، لم يخدم أي من أفرادها في سيناء سواء عبر القوات المسلحة أو الشرطة”.

وقال: “ظل الحلم في أن أنمّي سيناء بصورة حقيقية، بدلا من أن كان الموضوع دائما في عيد تحرير سيناء لا يتجاوز عرض بعض الأغاني الوطنية، والحديث في البرامج التليفزيونية حول تنمية سيناء وتطويرها”.