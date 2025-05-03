رئيس الوزراء اليمني يعلن استقالته

أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، السبت، استقالته بعدما بات غير قادر على ممارسة سلطاته في شكل كامل، في بلد يسيطر الحوثيون على غالبية مدنه بما فيها العاصمة صنعاء.

وجاءت خطوته في وقت يواصل الحوثيون هجماتهم الصاروخية على اسرائيل ويستهدفون حركة الملاحة في البحر الأحمر تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وسيطر الحوثيون على صنعاء في 2014 وأجبروا الحكومة المعترف بها دوليا على الانتقال إلى مدينة عدن في جنوب البلاد.

وتدخل تحالف تقوده السعودية دعما للقوات الحكومية في 2015.

وكتب بن مبارك على منصة إكس أنه التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وقدم اليه استقالته، عازيا خطوته إلى “عدم تمكيني من العمل وقفا لصلاحياتي الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، وعدم تمكيني من إجراء التعديل الحكومي المستحق”.

لكنه تدارك أنه حقق “الكثير من الإنجازات (…) لاسيما في مسارات الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد”.

انتهيت قبل قليل من اللقاء بفخامة الاخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي د رشاد العليمي ،وسلمته استقالتي من منصبي كرئيس للوزراء، أسأل الله التوفيق لمن يخلفني و أدعوا الجميع لدعمه و الالتفاف حوله للقيام بواجباته في هذا الظرف الصعب الذي تمر به بلادنا . pic.twitter.com/TkxtM6g3cn — احمد عوض بن مبارك – Ahmed BinMubarak (@BinmubarakAhmed) May 3, 2025

وتسببت الحرب في اليمن بمقتل مئات الآلاف وأحدثت إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، رغم أن المواجهات تراجعت في شكل ملحوظ منذ التفاوض برعاية الأمم المتحدة على هدنة لستة أشهر في نيسان/أبريل 2022.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، استهدف الحوثيون مرارا إسرائيل وسفنا تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وتتعرّض مناطق الحوثيين في اليمن لغارات شبه يومية منذ أعلنت واشنطن في 15 آذار/مارس شنّ عملية عسكرية ضدهم لوقف هجماتهم على حركة الملاحة الدولية.

(أ ف ب)