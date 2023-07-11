رئيس الوزراء: مصر أبرمت عقودا لبيع أصول مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار

القاهرة: قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن حكومته باعت أصول مملوكة للدولة بحوالي 1.9 مليار دولار.

وبين أن عمليات البيع بالدولار بلغت مليار و650 مليون دولار، والباقي وهو 250 مليون دولار حصلت مصر عليهم بالجنيه.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، إنه صدر منذ أيام تقرير لمنظمة دولية تحدثت عن وجود خطوات إيجابية في الاقتصاد المصري، وعن أن مصر تتحرك بقوة في مجالات مثل الهيدروجين الأخضر وتحلية الماء والإعلان عن شركات كبيرة في هذه المجالات بالفترة القادمة.

ولفت إلى ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في بلاده إلى 11.4 مليار دولار مقابل 5.2 مليار العام الماضي.

وتابع: مصر جاءت على المستوى الأول في التدفق الأجنبي على مستوى شمال أفريقيا والمركز الثاني على مستوى قارة إفريقيا كلها بعد دولة جنوب إفريقيا”.

وزاد: مصر أصبحت ضمن أكبر 10 اقتصاديات نامية في العديد من المجالات وفي مجال الطاقة المتجددة كما تم إثارة -خلال التقرير.

وأكد رئيس الوزراء أن حكومته تركز على زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة أو النقد الأجنبي.

وقال: نعمل على زيادة الحصيلة الدولارية وترشيد الإنفاق الدولاري للدولة واستحداث موارد جديدة للنقد الأجنبي في الدولة المصرية.

وواصل: خلال الفترة القليلة القادمة سنعلن عن مجموعة أخرى تتجاوز مليار دولار وسنعلن عنها بمجرد الانتهاء منها.

وتابع: الطروحات برنامج للدولة المصرية غير مرتبط بصندوق النقد الدولي، لكنه مرتبط بوثيقة سياسة الملكية التي أعلنت الدولة التزامها بها والقطاعات التي ستتخارج منها وهو أصبح مبدأ وسياسة ثابتة للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة لذلك أنشات وحدة لبرنامج الطروحات وهي معنية لهذا البرنامج بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة.