 رئيس بايرن ميونخ يعلق على مفاوضات النصر السعودي مع ماني

طوكيو: قال هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ، إن النادي على علم بأن جناح الفريق السنغالي ساديو ماني في مفاوضات مع نادي النصر السعودي بشأن انتقال محتمل.

وذكر هاينر اليوم الأربعاء: “تم إبلاغ بايرن بشأن هذا. ولكنها مازالت مفاوضات مبدئية، لذلك يجب علينا الانتظار ورؤية ما سيحدث”.

ويتواجد بايرن حاليا في اليابان لخوض معسكر تدريبي استعدادا للموسم الجديد.

ووفقا لصحفية “بيلد” فإن ممثلي النصر سيلتقون مع ممثلي ماني في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

وذكرت تقارير أن نادي النصر، الذي يضم بين صفوفه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قدم راتبا شهريا كبيرا لماني. ولدى اللاعب عقد ممتد مع بايرن حتى عام 2025، ولكنه لا يستبعد الرحيل المبكر عن الفريق.

وأشار هاينر إلى أنه لا يوجد عرض رسمي حتى الآن، ولكن تحدثت التقارير الإعلامية عن عرض بحوالي 30 مليون يورو.

(د ب أ)