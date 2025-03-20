سياسة | دولي | تركيا

رئيس بلدية إسطنبول المحتجز يدعو الأحزاب والقضاء إلى التحرك

20 - مارس - 2025

طلاب جامعيون في احتجاج ضد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في إسطنبول،20 مارس 2025. رويترز

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إسطنبول: دعا رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو على منصة إكس، اليوم الخميس، أعضاء الحزب الحاكم والقضاء إلى معارضة الظلم، مخاطباً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومتهماً إياه بالفساد في ما يبدو.

وكتب إمام أوغلو على إكس، في إشارة إلى اعتقاله: “لا يُمكنكم، ولا يجوز لكم، أن تلزموا الصمت… لقد تجاوزت هذه الأحداث أحزابنا ومُثُلنا السياسية. الأمر الآن يتعلق بأمتنا، وخاصة عائلاتكم. حان الوقت لترفعوا أصواتكم”.

(رويترز)

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  1. يقول مسعود الجزائر:
    مارس 20, 2025 الساعة 1:04 م

    اي إنسان مدعوم من الغرب أو تبكي عليه الصحافة الغربية لا خير فيه لانهم يكرهون الاسلام والمسلمين ويتاجرون بالديمقراطية انظر ما ذا يجري في غزة هل من بواكي يا منافقون

    رد

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