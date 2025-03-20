رئيس بلدية إسطنبول المحتجز يدعو الأحزاب والقضاء إلى التحرك

طلاب جامعيون في احتجاج ضد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في إسطنبول،20 مارس 2025. رويترز

إسطنبول: دعا رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو على منصة إكس، اليوم الخميس، أعضاء الحزب الحاكم والقضاء إلى معارضة الظلم، مخاطباً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومتهماً إياه بالفساد في ما يبدو.

وكتب إمام أوغلو على إكس، في إشارة إلى اعتقاله: “لا يُمكنكم، ولا يجوز لكم، أن تلزموا الصمت… لقد تجاوزت هذه الأحداث أحزابنا ومُثُلنا السياسية. الأمر الآن يتعلق بأمتنا، وخاصة عائلاتكم. حان الوقت لترفعوا أصواتكم”.

Senin bir yüzükle çıktığın bu yolda, yurt içinde, yurt dışında hesabını zerresi için bile veremeyeceğin tonla leken varken benim üç nesildir biriktirdiğim varlığıma, işime ve emeğime göz koyuyor; namusumuza, haysiyetimize söz ediyor, evlatlarımın geleceğini gasp ediyorsun. Bütün… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 20, 2025

(رويترز)