رئيس بلدية رفح: المدينة مهددة بمزيد من المجازر والكوارث

غزة: حذر رئيس بلدية مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، أحمد الصوفي، الاثنين، من أن “العدوان الإسرائيلي على المدينة يهدد بوقوع المزيد من المجازر الكبيرة علاوة عن الكوارث الإنسانية والصحية التي تعيشها المدينة”.

وقال الصوفي، في تصريح، إن “العدوان الإسرائيلي الهمجي على رفح يهدد بوقوع المزيد من المجازر الكبيرة خلال الأيام المقبلة علاوة عن الكوارث الإنسانية والصحية التي تعيشها المدينة”.

وأضاف: “العدوان الإسرائيلي على رفح الليلة الماضية، كان واسعا واستهدف عددًا كبيرًا من المنازل ومسجدين في مناطق متعددة”.

وتابع: “الاستهدافات المتعددة في أنحاء مختلفة من المدينة تسببت بضغط كبير جدًا على فرق الإنقاذ والطوارئ العاملة نتيجة كثافة القصف ومحدودية عدد مركبات وآليات الانقاذ”.

وأعرب الصوفي عن استنكاره الشديد لـ”استهداف منازل المواطنين المدنيين فوق رؤوس ساكنيها في منتصف الليل وهم نيام، وتدميرها على الأطفال والنساء والشيوخ”.

وأشار إلى “افتقار مستشفيات رفح للإمكانيات والمهمات والمستلزمات الطبية والمعدات اللازمة للعمل في هذه الأوقات، وعدم جاهزية غرف العمليات لاستقبال هذا العدد الكبير من الجرحى، ولا سيما بعد الحصار الشديد الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة”.

وقال: “نعاني في رفح معاناة شديدة جراء عدم توفر كميات كافية من الوقود اللازم لتشغيل آليات ومركبات الانقاذ المختلفة وعدم توفر الآليات الثقيلة المخصصة لرفع وإزالة الأنقاض بشكل جيد”.

وأضاف أن “البلدية تعمل بآليات قديمة ومتهالكة وكثيرة الأعطال وتعتمد بشكل كبير على العنصر البشري الذي لا يتوانى عن القيام بواجبه رغم الظروف القاهرة والتحديات الصعبة”.

(الأناضول)