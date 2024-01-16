رئيس بلدية “سديروت” يدعو إلى “محو” أحياء بغزة

مستوطنة سديروت: دعا رئيس بلدية “سديروت” جنوب إسرائيل، آلون دافيدي، إلى محو الأحياء التي يتم إطلاق الصواريخ منها بقطاع غزة، تجاه المستوطنات.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها دافيدي مساء الثلاثاء، لإذاعة الجيش الإسرائيلي.

وقال دافيدي: “المنطقة بأكملها يجب أن تكون منطقة إبادة، ويجب أن نعمل بشكل منهجي”.

وتابع: “إذا أطلقوا الصواريخ من منطقة معينة، يجب محو الحي بأكمله”.

والاثنين، أعلنت بلدية “سديروت” إطلاق 9 صواريخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنة الواقعة شمال النقب الغربي، تم اعتراض 5 منها، دون أن توضح مصير بقيتها، وفق القناة السابعة الإسرائيلية.

والخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أنه “منذ بدء الحرب، تم إطلاق حوالي 9500 صاروخ وقذيفة وطائرة مسيرة هجومية على الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة ولبنان وسوريا واليمن”.

ومع بداية الحرب، أجلت إسرائيل، 60 في المئة من سكان “سديروت” في غلاف غزة، فيما دعا دافيدي الحكومة وقتها، إلى إخلاء جميع سكان المدينة بشكل منظم بسبب الحرب، وفق إعلام عبري.

وصبيحة 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كانت “سديروت” مسرحا لاشتباكات بين مقاتلين فلسطينيين وقوات إسرائيلية، كما شهدت سقوط عشرات الصواريخ من قطاع عزة.

ومنذ ذلك اليوم، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفت حتى الثلاثاء، 24 ألفا و285 شهيدا و61 ألفا و154 مصابا، وتسببت بنزوح أكثر من 85 في المئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

(الأناضول)