رئيس بلدية في أمريكا يتراجع عن حرمان دار عرض من مقرها لعرضها “لا أرض أخرى”

واشنطن: قال ستيفن ماينر رئيس بلدية ميامي بيتش في ولاية فلوريدا الأمريكية أمس الأربعاء إنه تراجع عن تهديده بحرمان دار عرض (أو. سينما) غير الربحية من مقرها لعرضها فيلم “لا أرض أخرى” (نو أذر لاند) الحائز على الأوسكار، والذي يتناول تهجير إسرائيل لمجموعة من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن انتقد عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والفنانين في الأيام القليلة الماضية تهديد ماينر وقالوا إن من شأنه أن ينتهك حرية التعبير.

وكان من المقرر أن يصوت مفوضو المدينة أمس الأربعاء على قرار اقترحه ماينر وأُعلن عنه الأسبوع الماضي.

وفي جلسة التصويت عبر أغلب المفوضين السبعة عن معارضتهم للقرار.

ووصف ماينر الفيلم بأنه “دعاية من جانب واحد” ومعاد للسامية. ونفى مخرجا الفيلم الناشط الفلسطيني باسل عدرا والصحافي الإسرائيلي يوفال أبراهام الاتهامات بأن الفيلم معاد للسامية.

وندد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في فلوريدا ومؤسسة الحقوق الفردية وحرية التعبير وغيرهما من المدافعين عن الحقوق بالتهديد السابق الصادر عن ماينر واعتبروه يتنافى مع حرية التعبير.

(رويترز)