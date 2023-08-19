رئيس بلدية مدينة في الإكوادور ينجو من محاولة اغتيال عشية الانتخابات العامة

كيتو: أعلن رئيس بلدية مدينة في الإكوادور السبت أنه تعرّض لمحاولة اغتيال عشية الانتخابات العامّة في البلد.

وقال رئيس بلدية لا ليبرتاد الساحلية فرانسيسكو تاماريز إنّه نجا دون أن يتعرّض لأذى من هجوم أطلق خلاله مسلّحون 30 رصاصة مرة على المركبة التي كانت تقلّه مساء الجمعة.

وكتب تاماريز على منصّة “إكس” (“تويتر” سابقًا) “حاولوا قتلي”، مشيرًا إلى أنّ أكثر من ثمانية أشخاص رأوا عملية إطلاق النار.

وتشهد الإكوادور انتخابات رئاسية الأحد بعد حملة انتخابية شهدت اغتيال مرشّح بارز وكثرت فيها التعهدّات بمعالجة الفوضى التي اجتاحت البلد.

(أ ف ب)