سياسة | دولي | روسيا

رئيس بلدية موسكو: أوكرانيا تستهدف العاصمة الروسية بهجوم بالطائرات المسيّرة

منذ 30 دقيقة

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موسكو: قال رئيس بلدية موسكو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين إن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمّرت أربع طائرات مسيّرة أوكرانية كانت تحلق باتجاه العاصمة الروسية.

وأضاف رئيس البلدية سيرجي سوبيانين عبر تطبيق تليغرام أنه وفقا للتقارير الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار جراء حطام الطائرات المتساقط.

وأعلنت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا (روسافياتسيا) عبر تليغرام عن تعليق مؤقت للرحلات الجوية في مطار دوموديدوفو، أحد المطارات الرئيسية التي تخدم موسكو، اعتبارا من حوالي الساعة 2:38 صباحا بالتوقيت المحلي (2328 بتوقيت غرينتش) لضمان السلامة الجوية.

(رويترز)

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