رئيس بنما: ترامب يكذب بشأن استعادة السيطرة على القناة

بوغوتا: أكد رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو أن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكذب مرة أخرى” في تصريحاته بأن إدارته في طور استعادة السيطرة على القناة.

وقال مولينو في منشور على منصة “إكس”، الأربعاء: “الرئيس ترامب يكذب مرة أخرى، وادعاؤه بأن قناة بنما في طور الاستعادة ليس صحيحا”.

وأضاف: “لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع حتى في مباحثاتنا مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، وباسم بنما وجميع البنميين، أرفض هذه المحاولة الجديدة التي تستهدف الحقيقة وشرفنا الوطني”.

وشدد مولينو على أن القناة عائدة لبنما، مبينًا أن التعاون بين حكومتي البلدين يرتكز اليوم على اتفاقات واضحة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما كان سابقًا.

وجدد تأكيده أن القناة للبنميين وستظل كذلك.

وفي كلمة أمام الكونغرس، الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي إن إدارته في طور استعادة السيطرة على قناة بنما.

وكان ترامب قال في أول خطاب له بعد توليه الرئاسة في يناير/ كانون الثاني الماضي: “الصين تُدير قناة بنما، لقد منحناها لبنما وليس للصين، وسنستعيدها”.

(الأناضول)