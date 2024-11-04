رئيس بوليفيا السابق موراليس يتهم الحكومة بتجاهل عرضه للحوار

كوشابامبا (بوليفيا): في اليوم الثاني من إضرابه عن الطعام، اتهم الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس الحكومة بتجاهل طلبه إجراء حوار لوضع حد لشهر من الاحتجاجات التي بلغت ذروتها الجمعة باحتجاز 200 جندي.

وأكدت وزارة الخارجية البوليفية السبت، أن أنصارا لموراليس يحتجزون ما لا يقل عن 200 جندي رهائن، في ظل تصاعد المواجهة بينهم وبين السلطات.

وقال موراليس في مقابلة مقتضبة مع وكالة فرانس برس الأحد “طلبت إجراء حوار فوري وتشكيل لجنتي حوار (…) وكان رد الحكومة هو اعتقال (…) بعض الرفاق واقتيادهم إلى لاباز”.

وقد بدأ أنصاره إغلاق الطرق الرئيسة في البلاد في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي للتنديد بما يعتبرونه “اضطهادا قضائيا” لزعيمهم الذي يستهدفه تحقيق في قضية اغتصاب مزعوم لفتاة تبلغ 15 عاما. وهم يطالبون الآن باستقالة الرئيس لويس آرسي الذي يتهمونه بالمسؤولية عن انقطاعات الوقود في بوليفيا بسبب نقص العملة الأجنبية.

وتمكنت الشرطة بدعم من الجيش الجمعة، من فتح طريق قرب باروتاني (وسط)، وهو محور رئيس يربط كوتشابامبا، عاصمة المقاطعة التي تحمل الاسم نفسه والمعقل السياسي لموراليس، في العاصمة الإدارية لاباز. وأصيب 19 شرطيا واعتقل 66 مدنيا خلال العملية، وفق السلطات.

وقال موراليس، مزارع الكوكا السابق وأول شخص من السكان الأصليين يحكم بوليفيا (2006-2019) الأحد، إن ما يحصل “اضطهاد كامل”.

وأعلن موراليس الجمعة أنه بدأ إضرابا عن الطعام للمطالبة بحوار مع حكومة الرئيس آرسي حتى “تنشئ (…) لجان مناقشة سياسية واقتصادية”.

وأكد آرسي في اليوم نفسه أنه سيواصل العمل “حتى تحرير” مدينة كوتشابامبا، حيث أصبح الوقود نادرا بشكل متزايد، وترتفع الأسعار بشكل كبير بسبب إغلاق الطرق.

وبعد 21 يوما من إغلاق الطرق، تقدر الخسائر بـ 2,1 مليار دولار في مختلف القطاعات، بحسب وزارة التنمية الإنتاجية.

وقالت وزيرة الرئاسة ماريا نيلا برادا في بيان السبت، إن مكتب أمين المظالم يتفاوض بشأن إجراء حوار.

وتولى موراليس (65 عاما) الرئاسة بين عامي 2006 و2019، عندما استقال وسط شكوك بتزوير الانتخابات.

ورغم منعه من الترشح مجددا، يريد موراليس منافسة حليفه السابق الذي تحول إلى غريمه الرئيس لويس آرسي على ترشيح حزب اليسار “ماس” في الانتخابات المقررة في أغسطس/ آب المقبل.

وطالب الرئيس آرسي الأربعاء بإنهاء إغلاق الطرق “فورا”، مؤكدا أن الحكومة “ستمارس سلطاتها الدستورية لحماية مصالح الشعب البوليفي” إذا لم يمتثل المتظاهرون.

ومنذ بداية إغلاق الطرق، أسفرت الاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين عن إصابة 90 شخصا على الأقل، معظمهم من عناصر الشرطة، وفقا لأحدث الأرقام الرسمية.

