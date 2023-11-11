رئيس بوليفيا السابق يطالب بلاده بدعم رفع دعاوى قضائية ضد إسرائيل- (تغريدة)

سوكري: طالب الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس بلاده بدعم رفع دعاوى قضائية ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وكتب موراليس على “إكس”، مساء الجمعة، أن “الأخ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيرفع دعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الجرائم الإسرائيلية في فلسطين. والأخ الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو سيدعم هذه الدعوى”.

El hermano Presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, presentará una demanda ante la Corte Penal Internacional contra los crímenes israelíes en Palestina. El hermano Presidente de Colombia, @petrogustavo, coadyuvará con esa denuncia. Exigimos nuevamente que el gobierno de… pic.twitter.com/l4S25ByEH0 — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 10, 2023

وأضاف موراليس: “نطالب حكومة بوليفيا من جديد بالانضمام إلى هذين البلدين. هذا واجبنا الأخلاقي أمام الشعب الفلسطيني والبشرية”.

والاثنين، ناشد الرئيس الجزائري الحقوقيين رفع دعاوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي بسبب ما يرتكبه من “جرائم” ضد الفلسطينيين في غزة.

وقال تبون في خطاب متلفز: “وأنا أمام رجالات القانون اليوم، أناشد جميع أحرار العالم وخبراء القانون العرب والمنظمات والهيئات الحقوقية رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكيان الإسرائيلي لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين”.

والخميس، قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، في منشور عبر “إكس”: “إن جمهورية كولومبيا ستساهم في تلبية دعوة الجمهورية الجزائرية لرفع دعوى قضائية لدى محكمة الجنايات الدولية ضد بنيامين نتنياهو بسبب مجازره ضد الأطفال والمدنيين والشعب الفلسطيني وارتكابه جرائم حرب”.

وأشار إلى أن وزير خارجيته ألفارو ليفا سيجتمع الجمعة مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

ومنذ 35 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة “دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها”، وقتل 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا وأصاب 27490 بجراح مختلفة، بحسب مصادر رسمية.

(الأناضول)