رئيس تشيلي يعتزم زيادة الضغط على إسرائيل بسبب الحرب على غزة

فالباريسو (تشيلي): قال الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش اليوم الأحد إنه سيعمل على تسريع جهود الطاقة المتجددة في بلاده، وتكثيف الضغوط على إسرائيل بسبب حربها في غزة، إلى جانب عدد من المبادرات الأخرى خلال الأشهر التسعة الأخيرة من فترته الرئاسية.

وفي خطاب استمر ثلاث ساعات أمام الكونغرس في مدينة فالباريسو الساحلية، تناول بوريتش أيضا قضايا الجريمة والبنية التحتية والاقتصاد وحقوق الإجهاض.

وقال بوريتش في خطابه السنوي الأخير إنه سيقدّم مشروع قانون لحظر الواردات من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، كما سيدعم الجهود التي تبذلها إسبانيا لفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

ويُعد بوريتش من أبرز المنتقدين لإسرائيل، وقد سحب في الآونة الأخيرة عسكريين من سفارة بلاده لدى إسرائيل واستدعى السفير للتشاور.

(وكالات)