رئيس تونس: نحن في حالة حرب و”التطبيع” يعكس ثقافة الهزيمة

تونس- “القدس العربي”: انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد، إصرار البعض على استخدام مصطلح التطبيع للحديث عن العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه يعكس ثقافة الهزيمة.

وخلال إشرافه الثلاثاء على الاحتفال بالذكرى 71 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، قال سعيد: “كلمة التطبيع لم تكن موجودة وهذا النوع من المصطلحات يعكس ثقافة الهزيمة”.

وأضاف “الوضع الطبيعي هو وجود حالة حرب (مع دولة الاحتلال)”.

وكان سعيّد عبر في مناسبات عدة عن رفضه لكلمة تطبيع، معتبرا أنها دخلت القاموس العربي بعد اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.

كما وجّه انتقادات لاتفاقيات التطبيع بين عدد من الدول العربية وإسرائيل، حيث اعتبر أن “إنكار الحق الفلسطيني هو خيانة عظمى”.