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رئيس تونس: نحن في حالة حرب و”التطبيع” يعكس ثقافة الهزيمة

5 - ديسمبر - 2023

الرئيس التونسي قيس سعيد يزور مصابا من غزة يتلقى العلاج في تونس

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تونس- “القدس العربي”: انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد، إصرار البعض على استخدام مصطلح التطبيع للحديث عن العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه يعكس ثقافة الهزيمة.

وخلال إشرافه الثلاثاء على الاحتفال بالذكرى 71 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، قال سعيد: “كلمة التطبيع لم تكن موجودة وهذا النوع من المصطلحات يعكس ثقافة الهزيمة”.

وأضاف “الوضع الطبيعي هو وجود حالة حرب (مع دولة الاحتلال)”.

وكان سعيّد عبر في مناسبات عدة عن رفضه لكلمة تطبيع، معتبرا أنها دخلت القاموس العربي بعد اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.

كما وجّه انتقادات لاتفاقيات التطبيع بين عدد من الدول العربية وإسرائيل، حيث اعتبر أن “إنكار الحق الفلسطيني هو خيانة عظمى”.

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  1. يقول عربي مهموم:
    ديسمبر 6, 2023 الساعة 9:31 ص

    حقد أمريكي دفين
    حقد أوروبي جلي
    حقد على العرب و خاصة المسلمين منهم
    تشرذم عربي مخز
    بؤس قيادة فلسطينية
    عقم جماهيري عربي مفضوح
    نفاق تركي وقـــــــح
    دعم غربي غير مشروط لإسرائيل
    هذا ما أفرزته الحرب في غزة
    في هذه السنة 2023

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  2. يقول د. عيده:
    ديسمبر 7, 2023 الساعة 12:28 م

    يوم سقطت القسطنطينية، كان الأمبراطور البيزنطي منهمكاً في سجال حول جنس الملائكة. : هل هم ذكور أم إناث ؟ واليوم يعيد التاريخ نفسه عبر فلسفة المصطلحات والتفسيريات اللغوية، التي يعشقها اثنان على الأقل من الرؤساء العرب : قيس سعيد وبشار أسد.

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