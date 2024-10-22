سياسة | عربي | المغرب العربي

رئيس تونس يؤكد العمل على إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم- (تدوينة)

22 - أكتوبر - 2024

حجم الخط
0

تونس: أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، أن بلاده تعمل مع إيطاليا وبقية الشركاء الأوروبيين على تأمين عودة المهاجرين غير النظاميين في تونس إلى بلدانهم الأصلية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه سعيد من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، لتهنئته بمناسبة بدء ولايته الرئاسية الثانية أمس الإثنين، حسب بيان للرئاسة التونسية.

وقال سعيد: “تونس تعمل مع إيطاليا ومع سائر الشركاء الأوروبيين على وضع حد لهذا الوضع غير الطبيعي وتأمين عودة المهاجرين غير النظاميين المتواجدين على التراب التونسي إلى بلدانهم الأصلية”.

وشدد على “ضرورة إيجاد حل سريع للهجرة غير النظامية في إطار مسار تونس- روما”، وفق البيان.

وتحرص إيطاليا على إيقاف تدفق عمليات الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل تونس، بعد أن بلغت أرقاما قياسية العام الماضي.

وبوتيرة أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين من تونس و/أو من دول إفريقية أخرى، والذين يأملون في حياة أفضل بأوروبا مقابل أزمات اقتصادية وسياسية في بلادهم.

وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة المزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة من المغادرة.
وأعلنت تونس، في 11 مايو/ أيار الماضي، عودة نحو 2500 مهاجر غير نظامي من أفارقة دول جنوب الصحراء إلى بلدانهم، في إطار “العودة الطوعية” منذ بداية العام الجاري.
وفي 23 يوليو/ تموز 2023، استضافت روما مؤتمر دولي عن التنمية والهجرة غير النظامية، بحضور قادة دول البحر المتوسط، وذلك لمواجهة تدفق المهاجرين وتنمية إفريقيا.
وفي 16 من الشهر نفسه، أعلنت تونس توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي حول “الشراكة الاستراتيجية والشاملة” بين الجانبين في مجالات بينها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية، بقيمة تزيد عن 750 مليون يورو (نحو 834 مليون دولار).

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

تونس: الاتحاد الأوروبي “خالف الأعراف المعمول بها”- (تدوينة)
5 - أكتوبر - 2023
ميلوني تندّد بقاضٍ ردَّ مرسوماً حكومياً حول الهجرة.. “قال إن تونس بلد غير آمن”
3 - أكتوبر - 2023
الرئيس التونسي يرفض “صدقة” الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة
3 - أكتوبر - 2023
دول الاتحاد الأوروبي المتوسطية تسعى لتوحيد موقفها حول الهجرة
29 - سبتمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية