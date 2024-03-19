رئيس تونس يحذر من صراع لوبيات داخل الدولة ومحاولة “اغتيال” أحلام مؤسسي الشركات الأهلية- (تدوينة)

تونس- “القدس العربي”:

انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد ما سماه “صراع لوبيات” قال إنها تسللت إلى مفاصل الدولة وتعمل على التنكيل بالتونسيين، كما انتقد محاولة وضع عقبات أمام الشباب الراغبين بتأسيس شركات أهلية في البلاد.

وخلال لقائه الاثنين برئيس الحكومة أحمد الحشاني، دعا سعيد إلى “الإسراع في وضع تشريعات جديدة في عديدة الميادين لأن عديد النصوص في حاجة أكيدة إلى مراجعات عميقة، هذا فضلا عن أن منهم مدعوون إلى تطبيقها يتعللون بها في كثير من الأحيان حتى تبقى الأمور على حالها. فأي ثورة في العالم لا يمكن أن تحقق أهدافها بالتشريعات التي وُضِعت قبل قيامها”.

وبحسب بيان للرئاسة التونسية، أكد سعيد أن “الصراع اليوم هو بين اللوبيات التي تسللت إلى كل مفاصل الدولة وتعمل بكل الوسائل عن طريق شبكاتها على التنكيل بالشعب، بل لضرب السلم الأهلية. ولكن الشعب التونسي أظهر وعيا غير مسبوق ويعلم جيدا من يريد التنكيل به في قوته وفي معاشه”.

‏وأكد ضرورة أن تكون “جميع أجهزة الدولة متناغمة في عملها ومتسقة في ممارستها، وأن يكون كل جهاز مكملا للآخر، فالحكومة يجب أن تمثل فريقا متناسقا يُنفّذ السياسة التي يضبطها رئيس الجمهورية”.

قوى الردة

من جهة أخرى، ناقش سعيد مع وزير أملاك الدولة والشؤون محمد الرقيق ملف الأراضي الاشتراكية التي تبلغ مساحتها حوالي 300,000 هكتار، حيث أكد سعيد أن “التشريع الجاري به العمل اليوم لم يؤد في أكثر المناطق إلا إلى الحيف والفساد خاصة في مستوى لجان التصرف، وآن الأوان لوضع تشريعات جديدة تقطع نهائيا مع التشريع الحالي المتعلق بهذا الصنف من الأراضي”.

كما أشار سعيد إلى “ملف الشركات الأهلية التي أقبل عليها الكثيرون وتحمّس لإنشائها عدد كبير من الشباب العاطل عن العمل ولكن وُضعت شتى العقبات أمامهم من قبل عدد من الإدارات والمسؤولين لإحباط عزائمهم واغتيال تطلعهم إلى العمل وخلق الثروة، بل أكثر من ذلك تم تسويغ أراض تابعة لملك الدولة الخاص لبعض الأشخاص بأبخس الاثمان ومُنع الشباب المتطلع للعمل من المبادرة بإنجاز أي مشروع”.

‏وأكد أن “هذا الوضع غير مقبول ويجب أن يتوقف وكل من يتعلل بالإجراءات وتعقيداتها، التي لا تطول ولا تتعقد إلا أمام الشباب العاطل عن العمل، لن يبقى بدون مساءلة لأنه فضلا عن ارتمائه في أحضان قوى الردّة واللوبيات يسير في الاتجاه المعاكس لمطالب الشعب التونسي في الشغل والكرامة”.