سياسة | عربي | المغرب العربي

رئيس تونس يدعو إلى وضع حد لـ”إجرام إسرائيل” في فلسطين

10 - مارس - 2024

الرئيس التونسي قيس سعيد

حجم الخط
4

تونس: دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى وضع حد “للإجرام الإسرائيلي ولحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأحد، من جامع الزيتونة بالعاصمة تونس، بمناسبة حلول شهر رمضان.
وقال سعيد إن “الأمة يجب أن تجتمع من أجل وضع حد لجريمة الإبادة التي تقترفها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني”.
وتابع: “بالأمس فقط مات العشرات من الفلسطينيين بسبب الجوع والعطش تحت أنظار العالم إلى جانب من ارتقوا شهداء والذين أصيبوا بالقصف الإسرائيلي الهمجي”.
كما أعرب عن أمله في “تحرير كل فلسطين وإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس ووضع حد للإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة”، ودعا: “اللهم يا رب انصر الشعب الفلسطيني نصرا مبينا”.
كما قال سعيد إن “رمضان هو شهر مجاهدة النفس وتزكيتها ولا يجب أن يكون فرصة للاحتكار ورفع الأسعار”.
ودعا إلى “ضرورة تخفيض الأسعار”، حاثا المواطنين على “مقاطعة كل من يسعى إلى المضاربة والاحتكار”.
وتعاني تونس من أزمة شح في سلع أساسية بينها القمح والطحين، في وقت تتهم الدولة جهات باحتكار هذه السلع.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول زياد:
    مارس 11, 2024 الساعة 1:36 ص

    قبل الكلام عليك اتخاذا اجرائات لا كلام فاين هذه الأفعال كلنا يقول هذا لكن هناك فرق بين أقوالنا وأقوال فخامتكم فانتم تحكمون

    رد
  2. يقول Anonymous:
    مارس 12, 2024 الساعة 9:01 ص

    هذا الخطاب يمكن ربطه بحملة قيس سعيد الإنتخابية،

    رد
  3. يقول Palestine is a 🔥🔥 never be divided with any colonizers:
    مارس 13, 2024 الساعة 7:53 م

    Action speaks louder than words
    We have megalo GAZA HOLOCAUST ethnic cleansing… what are ALL Arabs doing.
    MEGA congratulations for Islamic republic of Iran

    رد
  4. يقول كريم:
    يوليو 17, 2024 الساعة 2:14 م

    السلام عليكم أنا كريم من ولاية نابل أن الله أمر بي جيهاد و تحرير فلسطين من اليهود و تحريض كل الوطن العربي بي فتح حدود مع مصر و قيتال مع الاحتلال كل مسلمين فرص جيهاد ،،،،ونصر الله قريب 26061289

    رد

أخبار ذات صلة

44 شهيداً منذ صباح الجمعة في غارات إسرائيلية دامية على قطاع غزة- (صور وفيديوهات)
20 - سبتمبر - 2024
المغرب.. شكوى قضائية ضد وفد شبابي زار إسرائيل خلال حربها على غزة- (فيديو)
18 - سبتمبر - 2024
الجزائر: مهاجمة عمال الإغاثة بغزة “خنجر في صميم القانون الإنساني”- (فيديو)
16 - سبتمبر - 2024
وزارة الصحة في غزة تنشر قائمة بأسماء شهداء “الإبادة الجماعية”
16 - سبتمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية