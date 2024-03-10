رئيس تونس يدعو إلى وضع حد لـ”إجرام إسرائيل” في فلسطين

تونس: دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى وضع حد “للإجرام الإسرائيلي ولحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأحد، من جامع الزيتونة بالعاصمة تونس، بمناسبة حلول شهر رمضان.

وقال سعيد إن “الأمة يجب أن تجتمع من أجل وضع حد لجريمة الإبادة التي تقترفها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني”.

وتابع: “بالأمس فقط مات العشرات من الفلسطينيين بسبب الجوع والعطش تحت أنظار العالم إلى جانب من ارتقوا شهداء والذين أصيبوا بالقصف الإسرائيلي الهمجي”.

كما أعرب عن أمله في “تحرير كل فلسطين وإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس ووضع حد للإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة”، ودعا: “اللهم يا رب انصر الشعب الفلسطيني نصرا مبينا”.

كما قال سعيد إن “رمضان هو شهر مجاهدة النفس وتزكيتها ولا يجب أن يكون فرصة للاحتكار ورفع الأسعار”.

ودعا إلى “ضرورة تخفيض الأسعار”، حاثا المواطنين على “مقاطعة كل من يسعى إلى المضاربة والاحتكار”.

وتعاني تونس من أزمة شح في سلع أساسية بينها القمح والطحين، في وقت تتهم الدولة جهات باحتكار هذه السلع.

(الأناضول)