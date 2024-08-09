رئيس تونس يطالب بالتصدي لمن يستعدون للانتخابات “من وراء الستار”

تونس – “القدس العربي”:

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد للتصدي لمن قال إنهم يستعدون للانتخابات الرئاسية “من وراء الستار”.

وخلال استقباله، مساء الخميس، وزير الداخلية خالد النوري، وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق، تطرق سعيد إلى “الوضع الأمني العام في البلاد، وخاصة الجرائم المتفاقمة في هذه المرحلة من تاريخ تونس”، وفق البيان الرئاسي.

ودعا سعيد إلى “مضاعفة الجهود في التصدي لكل أنواع الجريمة، وخاصة ممن يقومون بالاستعداد للانتخابات من وراء الستار لتأجيج الأوضاع، وهو أمر أثبتته الإيقافات الأخيرة لعدد من الأشخاص الذين تعمدوا قطع المياه والكهرباء في العديد من المدن والقرى. فالحملة الانتخابية التي لم تبدأ بعد تسبقها حملات إجرامية مفضوحة الأهداف وسيتصدى لها الشعب التونسي”.

وكانت هيئة الانتخابات أكدت في وقت سابق تلقيها 17 ملفا لمرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين المقبولين يوم الأحد.