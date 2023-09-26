رئيس تونس يهنئ نظيره الكوري الشمالي بالعيد الوطني.. والمعارضة تحذر من عزلة دولية مشابهة- (تدوينات)

تونس – “القدس العربي”: أثارت “رسالة تهنئة” توجه الرئيس التونسي بها لنظيره الكوري موجة من الجدل والتهكم على مواقع التواصل.

ونشرت “وكالة الأنباء المركزية الكورية” قبل يومين رسالة تهنئة للرئيس كيم جونغ أون بمناسبة العيد الوطني، قالت إنها وصلته من نظيره التونسي قيس سعيد في الرابع من الشهر الجاري، أي قبل عشرين يوما.

وجاء في الرسالة “بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، يسعدني أن أتقدم لفخامتكم، باسمي وباسم الشعب التونسي، بأحر التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة. آملين المزيد من التطور والازدهار لشعبكم الصديق”.

وكتب الناشط السياسي مرسل الكسيبي “في ظل عزلة دولية و أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة، قيس سعيد يتقرب من زعيم كوريا الشمالية عبر برقية وجهها يوم 4 سبتمبر/ أيلول، وتم نشرها بعد عشرين يوما!”.

وعلق أحد النشطاء بالقول “الدبلوماسية على قواعدها الصحيحة: عراك مع أمريكا وأوروبا وإفريقيا ودول الجوار. وأخيرا فتح علاقات مع كوريا الشمالية!”.

فيما ربط الخبير الأممي السابق، عبد الوهاب الهاني، بين رسالة سعيد لكيم وقراره تأجيل زيارة وفد المفوضية الأوروبية.

وكتب على صفحته في موقع فيسبوك “تزامن البلاغ الرِّئاسي المتعلق بتأجيل زيارة الوفد الأوروبي مع نشر الطَّرف الكُوري الشَّمالي لنبأ تلقِّي الدّكتاتور الكوري الشَّمالي كيم جونغ أون ابن الدِّكتاتور كيم جيم إيل وحفيد الدِّكتاتور كيم إيل سونغ لبرقيَّة تهنئة من الرَّئيس قيس سعيِّد بمناسبة العيد الوطني لقيام دكتاتوريَّة بلاده”.

وأضاف “أمَّا على مستوى المضمون، فإنَّ البلاغ الرِّئاسي هو بمثابة اعتبار زيارة الوفد الأوروبي غير مرغوب فيها وانغماسا في العزلة السِّياسيَّة على الشَّاكلة الكوريَّة الشَّماليَّة للدِّكتاتور الشُّيوعي كيم جيم إيل، وسيزيد من مصاعب سلطات وحكومة الرَّئيس للتَّدابير الاستثنائيَّة وعزلتها الدُّوليَّة وتعقيد علاقات وشراكات تونس مع شركائها الرَّئيسيِّين في الدِّيمقراطيَّات الغربيَّة وسيزيد في تعقيد المباحثات مع صندوق النَّقد الدُّولي”.

يذكر أن الجانب الكوري الشمالي هنأ قيس سعيد في ٢٠١٩ بمناسبة انتخابه رئيسا لتونس، حيث عبر رئيس هيئة رئاسة المجلس الشعبي الأعلى، تشوي ريونغ هاي، عن أمله في نجاح سعيد في الحفاظ على استقرار تونس وتنميتها، وفق وكالة الانباء الكورية الشمالية.