رئيس جبهة الخلاص التونسية: نختلف مع عبير موسي ونطالب بالإفراج عنها فورا

تونس – “القدس العربي”: دعا أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني (أكبر تكتل معارض في تونس) إلى “الإفراج الفوري” عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، واحترام حقها في العمل بالسياسي الشرعي والسلمي.

وكانت السلطات التونسية أوقفت موسي أمام القصر الرئاسي قبل أن يقرر القضاء سجنها بتهم تتعلق ب”محاولة تغيير هيئة الدولة وإثارة الهرج في التراب التونسي وتعطيل العمل وكشف هوية شخص دون موافقته”.

وقال الشابي، في بيان نشره القيادي في الجبهة رياض الشعيبي إن “التهم الثقيلة (الموجهة لموسي) يمكن أن تؤدي بصاحبتها إلى حكم الإعدام وفق منطوق الفصل 72 من المجلة (القانون) الجنائية، والذي جاء به حرفيا: يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”.

وأوضح الشابي أن استنكار إيقاف عبير موسي “ليس تعاطفا مع خياراتها الايديولوجية أو تأييدا لمواقفها السياسية ومشروعها المجتمعي الذي يثير معارضة طيف واسع من الرأي العام، وإنما هو استنكار للاستبداد، ودفاع عن تونس التي نحلم بها: بلد متعدد يتسع للجميع في كنف الحرية والسلم وسيادة القانون”.

وأضاف “انطلاقا من هذا الحلم وما يستند إليه من مثل وقيم، أستنكر بكل شدة إيقاف السيدة عبير موسي بسبب عمل مدني سلمي لا يمثل أدنى تهديد للدولة أو المجتمع، بل اتخذته السلطة ذريعة لتصفية الساحة السياسية من كل قادتها ورموزها ومحاصرة كل صوت معارض لتوجهات رئيس الدولة التي جردت التونسيين من مكتسباتهم في الحرية والديمقراطية ووضعت البلاد على حافة الانهيار الوشيك والمدمر”.

وطالب بإطلاق سراح موسي “فورا ودون توان واحترام حقها في العمل بالسياسي الشرعي والسلمي، بقطع النظر عن تحفظاتنا إزاء مشروعها واهدافها وخياراتها، فتلك مجالها حلبة الصراع الفكري والسياسي وليس رحاب القضاء. وتأمين شروط المحاكمة العادلة لها ولكل التونسيين، وخاصة استقلال القضاء”.