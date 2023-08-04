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رئيس جبهة الخلاص: تونس تحتاج إلى حكومة إنقاذ وحوار وطني لا يشارك فيه الرئيس

منذ 42 دقيقة

رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي

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تونس – “القدس العربي”:

قال أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني (أكبر تكتل معارض) إن تونس تحتاج إلى حكومة إنقاذ وطني منبثقة عن حوار وطني “لا يشارك فيه الرئيس قيس سعيد، باعتباره رفض مبادرات حوار سابقة بينها، تلك التي قادها اتحاد الشغل مع عدد من المنظمات الأخرى الحاصلة على جائزة نوبل للسلام”.
وأضاف، في ندوة صحافية الجمعة في العاصمة ”تونس في حالة تفكك وبحاجة إلى حكومة إنقاذ تشارك فيها مختلف القوى السياسية وتحظى بسند سياسي حتى لا تكون معزولة، بل تكون قادرة على إنقاذ البلاد من الأزمات التي تعيشها”.
كما انتقد شخصية رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني، معتبرا أنه “شخصية غير معروفة في الأوساط السياسية”.

وكان الرئيس قيس سعيد قرّر مساء الثلاثاء إنهاء مهام رئيسة الحكومة نجلاء بودن وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها.
وقوبل القرار برفض واسع من قبل أغلب القوى السياسية في البلاد، حيث اعتبر البعض أنها “خطوة للهروب نحو الأمام” من قبل الرئيس سعيد بـ “فشله” في إدارة الدولة، على اعتبار أنه يستأثر بجميع السلطات في البلاد.
فيما شكك آخرون بكفاءة رئيس الحكومة الجديد، خاصة أنه لم يسبق له العمل في المجال السياسي أو الاقتصادي، باستثناء عمله كمدير للشؤون القانونية في البنك المركزي، في حين إن البلاد -برأيهم- تحتاج حاليا إلى شخصية اقتصادية تساهم في إنعاش الوضع الاقتصادي المتردي وتعبئة الموارد المالية للدولة، في ظل النزيف المتواصل للعملة الأجنبية.

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