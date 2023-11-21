سياسة | دولي

رئيس جنوب إفريقيا يتهم إسرائيل بارتكاب “جرائم حرب” و”إبادة” في غزة

21 - نوفمبر - 2023

رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا

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جوهانسبرغ: اتّهم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا إسرائيل الثلاثاء بارتكاب “جرائم حرب” و”إبادة” في غزة، خلال ترؤسه قمة استثنائية لمجموعة بريكس.

وأكد “يشكّل العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من خلال استخدام غير مشروع للقوة من جانب إسرائيل، جريمة حرب. ويرقى حرمان سكان غزة من الدواء والغذاء والماء والوقود، إلى جريمة إبادة”.

(أ ف ب) 


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  1. يقول أسامة كلّيَّة سوريا/ألمانيا:
    نوفمبر 21, 2023 الساعة 2:12 م

    كما يقول المثل اسأل مجرد ولاتسأل حكيم، في جنوب أفريقيا يعرفون جيدًا هذه العنصرية والإجرام وداعميها من الغرب فقد عاشوها على مدى عقود لكنهم تحرروا منها بقوة الإرادة والكفاح. يستحقون منا كل الشكر والثناء الإحترام والتقدير.

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  2. يقول Karim 19000:
    نوفمبر 21, 2023 الساعة 4:09 م

    رئيس جنوب إفريقيا لا هو مسلم ولا هو عربي
    يقول بأن إسراءيل ترتكب مجازر في غزة ولا بد من محاسبتها على أفعالها
    وفي الجهة المقابلة عربان التطبيع يقولون بأن حماس إرهابية وهي يد إيران في المنطقة
    وحماس هي من ارتكبت جراءم حرب
    حسبي الله ونعم الوكيل

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  3. يقول يوسف علي:
    نوفمبر 21, 2023 الساعة 4:56 م

    لا فض فوك …رابط الانسانية اعظم اثرا من رابط العروبة والاخوة ….

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  4. يقول ابو عمار:
    نوفمبر 21, 2023 الساعة 7:00 م

    رئيس جنوب افريقيا رجل حر يمثل شعبا مر بتجربة مريرة عانى فيها بما يمر به الان الشعب الفلسطيني من الاحتلال الاستيطاني الصهيوني

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  5. يقول Adam i hass:
    ديسمبر 6, 2023 الساعة 8:17 م

    بارك الله فيك ايها الزعيم الافريقي اصبح الواحد يخجل ان يقول انه عربي ۔

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