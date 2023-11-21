رئيس جنوب إفريقيا يتهم إسرائيل بارتكاب “جرائم حرب” و”إبادة” في غزة

جوهانسبرغ: اتّهم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا إسرائيل الثلاثاء بارتكاب “جرائم حرب” و”إبادة” في غزة، خلال ترؤسه قمة استثنائية لمجموعة بريكس.
وأكد “يشكّل العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من خلال استخدام غير مشروع للقوة من جانب إسرائيل، جريمة حرب. ويرقى حرمان سكان غزة من الدواء والغذاء والماء والوقود، إلى جريمة إبادة”.
(أ ف ب)
كما يقول المثل اسأل مجرد ولاتسأل حكيم، في جنوب أفريقيا يعرفون جيدًا هذه العنصرية والإجرام وداعميها من الغرب فقد عاشوها على مدى عقود لكنهم تحرروا منها بقوة الإرادة والكفاح. يستحقون منا كل الشكر والثناء الإحترام والتقدير.
رئيس جنوب إفريقيا لا هو مسلم ولا هو عربي
يقول بأن إسراءيل ترتكب مجازر في غزة ولا بد من محاسبتها على أفعالها
وفي الجهة المقابلة عربان التطبيع يقولون بأن حماس إرهابية وهي يد إيران في المنطقة
وحماس هي من ارتكبت جراءم حرب
حسبي الله ونعم الوكيل
لا فض فوك …رابط الانسانية اعظم اثرا من رابط العروبة والاخوة ….
رئيس جنوب افريقيا رجل حر يمثل شعبا مر بتجربة مريرة عانى فيها بما يمر به الان الشعب الفلسطيني من الاحتلال الاستيطاني الصهيوني
بارك الله فيك ايها الزعيم الافريقي اصبح الواحد يخجل ان يقول انه عربي ۔