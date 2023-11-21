رئيس جنوب إفريقيا يتهم إسرائيل بارتكاب “جرائم حرب” و”إبادة” في غزة

جوهانسبرغ: اتّهم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا إسرائيل الثلاثاء بارتكاب “جرائم حرب” و”إبادة” في غزة، خلال ترؤسه قمة استثنائية لمجموعة بريكس.

وأكد “يشكّل العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من خلال استخدام غير مشروع للقوة من جانب إسرائيل، جريمة حرب. ويرقى حرمان سكان غزة من الدواء والغذاء والماء والوقود، إلى جريمة إبادة”.

(أ ف ب)



