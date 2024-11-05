رئيس «جونفور» لتجارة النفط يتوقع نمواً طفيفاً في الطلب

أبوظبي – رويترز: قال توربيورن تورنكفيست، رئيس شركة «جونفور» إحدى أكبر شركات تداول النفط في العالم، أمس الثلاثاء إن الطلب على النفط لا يزال ضعيفاً وإن القطاع ربما يستثمر أكثر من اللازم إلى حد ما.

وأضاف تورنكفيست للصحافيين على هامش حدث صناعي في أبوظبي إن نمو الطلب على النفط هذا العام من المرجح أن يبلغ نحو 500 ألف برميل يومياً.

ووفقا لـ»وكالة الطاقة الدولية»، سيكون هذا أقل من نمو بلغ نحو مليوني برميل يومياً في 2023/2022.

وقال تورنكفيست إن نمو الطلب العام المقبل من المرجح أن يتراوح بين 500 ألف ومليون برميل يومياً، وبعضها سيكون من غاز البترول المُسال ومنتجات نفطية أخرى وليس بالضرورة النفط الخام.

وأوضح أن «لا أحد» يشعر بالقلق إزاء نقص أي نوع من الهيدروكربونات حالياً، مضيفاً أن السوق استجابت بشكل جيد بعد صدمات الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا.

وذكر أن تحالف «أوبك+» اتخذ القرار الصحيح يوم الأحد بتأجيل زيادة إنتاج النفط في بعض الدول الأعضاء، وأن السوق استقبلت القرار على نحو جيد.

وفيما يتعلق بمصادر الطاقة البديلة، قال تورنكفيست إن تكلفة إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر مرتفعة للغاية.

ويجري تصنيع الهيدروجين الأزرق من الغاز الطبيعي، مع احتجاز الانبعاثات الناتجة، بينما ينتج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة.

وذكر تورنكفيست أيضاً أن الجوانب الاقتصادية لمشروع الهيدروجين الأخضر لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر في السعودية «غير مناسبة بكل بساطة».

والسعودية من بين الدول الأقل تكلفة في إنتاج الطاقة الشمسية في العالم.

لكن تورنكفيست قال «عمليات التحويل لنقلها إلى أوروبا أو أي مكان آخر من الصحراء السعودية غير فعالة. إنها مكلفة للغاية ولن يدفع أحد ثمن ذلك».