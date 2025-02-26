رئيس حزب «الأمة السوداني» يعفي جميع نوابه ويدعو لمؤتمر عام استثنائي

الخرطوم ـ «القدس العربي»: في وقت تتصاعد الخلافات داخل حزب الأمة القومي، أصدر رئيس الحزب المكلف، فضل الله برمة، قرارا بإنهاء تكليف جميع نوابه ومساعديه ومستشاريه وإلغاء كافة مهامهم.

جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان مؤسسة رئاسة الحزب التي تضم القيادات المقالة، إعفاء برمة بعد مشاركته في الميثاق السياسي الذي وقعته الدعم السريع مع مجموعة من المجموعات المسلحة والسياسيين.

وقال برمة في بيان أمس الأربعاء، إن ما صدر من قرارات باسم مؤسسة الرئاسة مخالف لدستور الحزب ولا يعبر عن مؤسساته المنصوص عليها بالدستور.

واستناداً الى صلاحيات الرئيس المنصوص عليها في المادة (14) أصدر مجموعة من القرارات تضمنت إعفاء مؤسسة الرئاسة وإعادة تعيين وتشكيل مؤسسة الرئاسة على أسس جديدة

وأشار إلى التشاور مع رئيس المكتب السياسي والأمين العام حول ترتيبات الدعوة لانعقاد مؤتمر عام استثنائي للحزب.

بعد إصدار قرار بإنهاء تكليفه

وخلال اليومين الماضيين تصاعدت الخلافات داخل حزب «الأمة القومي» بعد تباين مواقف مكوناته حول مشاركة « برمة» في ميثاق الدعم السريع.

والإثنين، أعلنت مؤسسة رئاسة الحزب سحب تكليف برمة، بعد مشاركته في اجتماعات نيروبي. وبعدها بساعات قليلة صدر بيان لعدد من قادة ومكونات الحزب رفض قرار مؤسسة الرئاسة.

وأكدت أن أعضاء المكتب السياسي ومساعدي الأمين العام وأعضاء الهيئة المركزية يرفضون بشكل قاطع ما اعتبروها «بيانات أحادية» دون الرجوع إلى المؤسسة الحزبية.

وقال رئيس المكتب السياسي للحزب محمد المهدي حسن في تصريح صحافي، الثلاثاء، إن الرئيس تم تكليفه بقرار من المكتب السياسي وليس من نوابه ومساعديه ومستشاريه، مشيرا إلى أن مؤسسات الحزب الرئيسية هي المؤتمر العام ورئيس الحزب والهيئة المركزية بالإضافة إلى المكتب السياسي والأمانة العامة، بعدها أصدر رؤساء الحزب في عدد من الولايات بيانا مؤيدا لإعفاء برمة من رئاسة الحزب.

وكلف الحزب برمة برئاسته بعد وفاة رئيس الوزراء الأسبق، ورئيس الحزب السابق الصادق المهدي في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

ومنذ اندلاع الحرب السودانية، منتصف أبريل/ نيسان من عام 2023، تشهد التنظيمات السياسية والمجموعات المسلحة خلافات وانشقاقات عديدة على أساس موقفها من أطراف الحرب أو تحالفات مناطقية.