رئيس حزب تونسي يدعو سعيد لدعم الشكوى القضائية لجنوب إفريقيا ضد إسرائيل

تونس- “القدس العربي”:

توجّه رئيس حزب تونسي بـ”نداء عاجل” إلى الرئيس قيس سعيد، دعاه فيه إلى المشاركة في الدعوة القضائية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية.

وكانت جنوب إفريقيا تقدمت قبل أيام، بشكوى قضائية إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، تتهمها فيها بارتكاب “أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني” في قطاع غزة.

وكتب عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد: “نداء عاجل لرئيس الجمهورية: رجاء، لا تخذلوا فلسطين في معركة الحق والقانون، ولتأذنوا بالتحاق تونس بالدعوى القضائيَّة الدوليَّة ضدَّ جرائم الإبادة الَّتي يرتكبها الاحتلال ضدَّ أهلنا في غزَّة”.

وأضاف: “ففي غياب تونس، ماليزيا الشَّقيقة ومنظَّمة التَّعاون الإسلامي فقط تُساندان الدَّعوى القضائيَّة الَّتي رفعتها دولة جنوب إفريقيا الشَّقيقة ضدَّ الدَّولة القائمة بالاحتلال أمام محكمة العدل الدوليَّة بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة في حقِّ الشَّعب الفلسطيني الصَّامد تحت الحصار والتَّجويع والقصف. ولا يمكن لتونس أن تبقى مكتوفة الأيدي في إسناد الحق الفلسطيني وفي تفعيل القانون الدولي ضدَّ جرائم الإبادة الَّتي يتعرَّض لها الشَّعب الفلسطيني”.

وتابع بقوله: “فبلادنا هي التي احتضنت الثَّورة الفلسطينيَّة أيَّام الزَّعيم الرَّاحل الرَّئيس المؤسّس الحبيب بورقيبة، وتونس هي الَّتي كان لها قبل ذلك شرف تنظيم المؤتمر الإسلامي الأوَّل في القُدس الشَّريف سنة 1936 ممثَّلة في رئيس لجنة تنظيم المؤتمر في شخص المُجاهد الكبير والزَّعيم الوطني عبد العزيز الثّعالبي، رفقة مفتي القُدس الحاج أمين الحسيني”.

واعتبر الهاني أنه لا يزال أمام الرئيس قيس سعيد “فرصة للقيام بالواجب الأخلاقي والقانوني والسياسي في إسناد الحق الفلسطيني، وإعلان تونس رسميا مساندتها والتحاقها -كدولة طرف في اتِّفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمنع الإبادة الجماعيَّة- بالدَّعوى القضائيَّة ضدَّ الاحتلال أمام محكمة العدل الدُّوليَّة، لإجباره على إيقاف جرائم الإبادة ضدَّ الشَّعب الفلسطيني الأعزل”.

وأضاف: “رجاء، لا تخذلوا فلسطين في معركة الحق والقانون وأودعوا الدعوى القضائية باسم الدَّولة التُّونسيَّة لمساندة جنوب إفريقيا في دفاعها عن فلسطين، وأودعوا الشَّكوى التُّونسيَّة قبل جلسة الاستماع الأولى للمتظلِّم لإنقاذ الضَّحيَّة ضدَّ الباغي المعتدي يومي 11 و12 ينار/ كانون الثاني 2024”.

وتابع بالقول: “لتحضُر تونس ممثَّلة بأعلى وخيرة خبرائنا للدِّفاع عن الحق الفلسطيني في محكمة العدل الدوليَّة في لاهاي، ولإقناع المحكمة بإصدار قرار قضائي عاجل بإلزام الباغي المعتدي باتِّخاذ التَّدابير الاحترازيَّة العاجلة لإيقاف جرائم الإبادة الجماعيَّة وإيقاف العدوان على غزَّة وعموم فلسطين، والتَّرافع باسم الشَّعب التُّونسي لاستصدار قرار إدانة قضائي دولي”.