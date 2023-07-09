رئيس حزب عيّنه السيسي في مجلس الشيوخ يعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة

القاهرة- “القدس العربي”:

انضم رئيس حزب الشعب الجمهوري إلى بورصة المرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسية المصرية المقررة خلال الأشهر المقبلة.

وأعلن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، أن الهيئة العليا لحزب توافقت فيما بينها بشأن مرشح الحزب الرئاسي.

وأضاف: “قررت الهيئة العليا للحزب تكليف حازم عمر، رئيس الحزب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية في مجلس الشيوخ، بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية التعددية الخامسة لجمهورية مصر العربية، مرشحا حصريا عن حزب الشعب الجمهوري ومستوفيا للشروط الواردة بالمواد 141، 142 بالفرع الأول من الفصل الثاني من الدستور”.

وأكد الحزب في بيان له، أن القرار جاء اعتمادا لمحضر الأمانة العامة المؤرخ في الخامس من يوليو/ تموز الجاري، بنتيجة فرز الأصوات للاقتراع السري لقيادات الحزب التنظيمية والبرلمانية بأغلبية الأصوات التي وافقت على الدفع بمرشح رئاسي من الحزب للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية وتفويض الهيئة العليا في اختيار المرشح”.

يذكر أن رئيس حزب الشعب الجمهوري نال عضوية مجلس الشيوخ ضمن قائمة من 100 شخص عيّنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويشغل الدكتور حازم عمر منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والتي تختص بمناقشة ملفات مهمة من بينها معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها.

إلى ذلك، قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، إن الفترة المقبلة ستشهد ترشح أسماء قوية في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن هناك أشخاصا لهم دعم شعبي كبير من الممكن الإعلان عن نيتهم الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية.

وتوقع بكري خلال برنامج “حقائق وأسرار” مشاركة شخصية سياسية قوية في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وتابع: “مصر دولة عرفت الديمقراطية منذ عام 1866 عندما أنشأ الخديوي إسماعيل مجلس شورى النواب، والممارسة الديمقراطية بدأت في مصر منذ زمن بعيد”.

وألمح بكري إلى عدم تمكن جمال مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق من الترشح في الانتخابات المقبلة، وقال إن كل من صدر ضده حكم باتّ لن يتمكن من الترشح لانتخابات الرئاسة 2024 حتى وإن رد إليه اعتباره وفق القانون، لافتا إلى أن هناك مرشحا غائبا عن المشهد في انتخابات الرئاسة 2024 الذي له دعم شعبي كبير.

في الموازة، قالت مصادر من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لـ”القدس العربي”، إن هناك اتجاها داخل الحزب لدعم رئيس حزب الكرامة السابق أحمد الطنطاوي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضافت المصادر، أن اختيار الطنطاوي يأتي باعتباره الوحيد من بين من أعلنوا نيتهم الترشح في الانتخابات يمكنه خوض معركة حقيقية في الانتخابات الرئاسية حتى في حال عدم فوزه.

وزادت المصادر: “الطنطاوي سيكون أكثر جرأة في عرض خلافاتنا مع النظام السياسي، والأزمات التي تمر بها مصر”.

وكان الطنطاوي الذي عاد لمصر قبل شهرين بعد قضائه 9 أشهر في لبنان، قد أعلن نيته خوض الانتخابات الرئاسية.

وارتفع عدد المرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة المصرية المقررة خلال أشهر، إلى 6 مرشحين، بعد إعلان كل من رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، وعضو الهيئة العليا في الحزب نفسه فؤاد بدراوي نيتهما الترشح في الانتخابات، في وقت أعلن حزب المحافظين نيته الدفع برئيسه أكمل قرطام في الانتخابات، كما أعلن رئيس تيار الاستقلال أحمد الفضالي عزمه خوض الانتخابات.

ويفترض أن يفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، كحد أقصى بحلول 1 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، على أن تُعلن نتيجة الانتخابات مطلع مارس/ آذار من العام التالي بحد أقصى.

وتنص المادة 241 مكرر من الدستور المصري أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفقاً للمادة 142 من الدستور.