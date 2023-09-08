رئيس حزب مصري معارض: نخشى من الانتقام حال الدفع بمرشح في انتخابات الرئاسة

القاهرة- “القدس العربي”:

قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن هناك مخاوف من الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، من أن يقدم النظام السياسي على الانتقام منه شخصيا أو من الحزب في أعقاب الانتخابات.

وأضاف زهران خلال مؤتمر صحافي عقده الحزب الخميس للإعلان عن موقفه من الانتخابات الرئاسية، إن الحزب يموج بالخلاف والصراع الداخلي حول الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية.

وزاد: “هناك تخوفات كبيرة من مشاركتنا في الانتخابات، خاصة أننا نرى أن اللحظة السياسية غير مناسبة، ونشعر أننا ممنوعون من المشاركة، وإن التخوفات مبررة ومشروعة استنادا لخبرات سنوات سابقة”.

وأكد أن هناك حماسا لدى كثير من الأطراف في الحزب للمشاركة في أي عملية انتخابية، ونبحث عن مساحات للعمل والحركة وليس مجرد جني مكاسب سياسية.

وتابع زهران: “الخلاف ليس سرا، ليس من السهل اتخاذ قرار بالدفع بمرشح في هذه الأجواء، نعتبر هذا مخاطرة قد تكون غير مأمونة، والتخوف الرئيسي أن نكون جزءا من مسرحية هزلية ويتم حرقنا في عملية يراد لها أن تكون مجرد مسرحية لتمرير انتخابات”.

وطالب زهران بتوفير حد أدنى من ضمان نزاهة الانتخابات، وأن من الأسئلة المطروحة التي تعطل حسم موقف الحزب من المشاركة، يتعلق بوجود عدد كبير جدا من المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، قائلا: ” لم ولن نضع شروط تجعل مشاركتنا مستحيلة بل سنقبل بالحد الأدنى من الضمانات التي تسمح لنا بمشاركة تعود بالنفع على المواطنين”.

المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قال إن الحزب لم يتخذ قرارا حتى الآن نحو الترشح في الانتخابات الرئاسية، وإن القرار سوف يصدر بعد نقاشات داخلية ولقاءات موسعة مع أعضاء الحزب فى كل المحافظات.

وأكد أن الحزب لديه مناقشات مطولة مع القوى السياسية، ليس فقط أحزاب الحركة المدنية، ولكن حتى أحزاب خارج الحركة المدنية حتى تكون كل خطوة نقوم بها لديها توافق مع عدد كبير من القوى السياسية.

وتضمنت بورصة المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية حتى الآن، 4 أسماء، هم الرئيس الأسبق لحزب الكرامة أحمد الطنطاوي، ورئيس حزب السلام الديمقراطي أحمد الفضالي كمرشح لتحالف مجموعة من الأحزاب يُعرف بـ”تيار الاستقلال”، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة.

ويفترض أن يفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، كحد أقصى بحلول 1 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، على أن تعلن نتيجة الانتخابات مطلع مارس/ آذار من العام التالي بحد أقصى.

وتنص المادة 241 مكرر من الدستور المصري، أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

ويشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفقاً للمادة.