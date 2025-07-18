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رئيس حزب مصري يثير جدلاً واسعاً بزعمه ورود اسم حزبه في القرآن- (فيديو)

منذ 23 دقيقة

عبد السند يمامة في أحد مراكز الاقتراع. القاهرة. 10 ديسمبر 2023. رويترز

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لندن- “القدس العربي”: أثار عبد السند يمامة، رئيس حزب “الوفد” المصري، جدلاً كبيراً وتفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات تلفزيونية أشار فيها إلى ورود اسم حزبه في القرآن الكريم.

وخلال ظهوره على قناة “صدى البلد”، مساء الخميس، قال يمامة إنه أثناء قراءته للقرآن الكريم صادف آية في سورة مريم تقول: “ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا”، معلقاً بابتسامة: “فالوفد في القرآن كما أهو”.

هذا التصريح قوبل بموجة انتقادات وسخرية من قبل مستخدمين على وسائل التواصل، حيث اعتبره كثيرون إساءة أو استغلالاً للخطاب الديني في سياق سياسي.

الداعية المصري محمد أبو بكر وصف كلام رئيس الوفد بأنه “استهزاء بالقرآن”، مضيفاً: “إن كان يقصد كلامه فالمصيبة عظيمة، وإن لم يقصد فالمصيبة أعظم”. واعتبر أن توظيف النصوص الدينية لخدمة أغراض سياسية أو شخصية أمر “غير جائز شرعاً”.

وأضاف أبو بكر مستشهداً بالآية الكريمة: “ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون”، داعياً إلى التوبة والرجوع عن مثل هذا الخطاب.

وعلّق أحد المتابعين قائلاً: “عيب يا يمامة، ليس من المقبول استخدام تعبير قرآني مرتبط بالآخرة لربط اسم حزب سياسي به. هذا يعطي إيحاءً دينيًا زائفًا”. بينما كتب آخر ساخرًا: “إذا كان هذا رئيس حزب الوفد، فكيف سيكون حال أعضائه؟”

الداعية مظهر شاهين بدوره شدد على أن “كلام الله لا يُمزح به”، مشيراً إلى أن الزج بالآيات في غير مواضعها—even بدعوى الطرافة—”أمر مرفوض وغير لائق”.

(وكالات)

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