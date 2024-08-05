رئيس حكومة الحوثيين: الشعب الفلسطيني يقدم المثل المشرف في قوة الانتماء للأوطان والتضحية من أجلها

صنعاء – «القدس العربي»: قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، عبد العزيز صالح بن حبتور، “إن إحدى ضمانات بقاء الثورة الفلسطينية مشتعلة هي محور المقاومة، لأن قادته يتمتعون بالاستقلالية الكاملة في اتخاذ القرار بعيداً عن الإملاءات الخارجية”.

وأضاف في كلمة في ندوة: “طبيعة الصراع العربي الإسلامي مع العدو الصهيوني” نظمتها جامعة صنعاء، أمس الإثنين، أن هذا الصراع هو صراع أزلي وتاريخي وديني.

وقال: “إن معركة طوفان الأقصى سبقها تحضير كبير بعد سنوات عدة من الخذلان العربي فيما يتصل بدعم المقاومة بالسلاح الذي لم تقم به سوى إيران”.

واستطرد: “إن الأثمان الباهظة التي يدفعها الشعب الفلسطيني على مدار العقود الماضية، وحتى معركة طوفان الأقصى، ستصل بالأمة إلى تحقيق النصر الموعود”، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني يثبت بقوته وصلابته واستبساله الأسطوري للعالم أجمع عدالة وقوة القضية الفلسطينية، وبأنها ليست قضية هامشية.

وأضاف، وفقاً لوكالة الأنباء سبأ التي يُديرها الحوثيون: “يعاني الشعب الفلسطيني منذ مائة عام من ظلم الصهاينة ومعظم الأنظمة العربية والإسلامية، ورغم ذلك ما زال يملك الإصرار على التحرير برغم الأثمان الباهظة التي دُفعت من دمه وروحه، لكنه يمتلك من القوة والمنعة والشدة ما أكسبه هذه الديمومة والإصرار ليقدم المثل المشرف في قوة الانتماء للأوطان والتضحية من أجلها”.

وزاد أن “التحرر من النظام العربي الرسمي يعطيك الإمكانية للدفاع عن قضايا الأمة، وعلى رأسها فلسطين وكذلك المستضعفون، ليس على مستوى الأمة بل العالم، وهو ما نرى أهميته اليوم من خلال استمرار المعركة ضد العدو الصهيوني لأكثر من ثلاثمائة يوم عجز معها العدو بتسليحه الضخم ودعم العالم المطلق عن تحقيق أهدافه المعلنة أو حتى أخذ شبر واحد من أرض غزة المباركة”.