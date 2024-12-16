رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يوجه بإعادة فتح سفارة بلاده في سوريا- (تدوينة)

بيروت: وجه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الاثنين، بإعادة فتح سفارة بلاده في العاصمة السورية دمشق، عقب إغلاقها إثر التطورات التي آلت إلى إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقالت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان إن “ميقاتي اجتمع بوزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في السرايا الحكومية في بيروت، وتطرقا إلى الوضع في سوريا”.

وأضاف البيان أن “رئيس الحكومة أعطى توجيهاته بإعادة فتح السفارة اللبنانية في دمشق، بعدما كانت أقفلت خلال الأحداث الأخيرة (تم إغلاقها في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري)”.

وتزامن إغلاق السفارة في ذلك التاريخ، مع سيطرة فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

في السياق، بحث مييقاتي وبوحبيب “الاتصالات الدبلوماسية الراهنة لوقف الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان عقب نحو 20 يوماً من اتفاق وقف إطلاق النار (بين حزب الله وإسرائيل)”، وفق البيان ذاته.

إجتمع رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب .

وتم البحث في الاتصالات الديبلوماسية الراهنة لوقف الاعتداءات الاسرائيلية.

كما تطرق البحث خلال الاجتماع الى الوضع في سوريا ، وأعطى رئيس الحكومة توجيهاته باعادة فتح السفارة اللبنانية في دمشق بعدما كانت… — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) December 16, 2024

ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يسود اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله”، أنهى قصفا متبادلا بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة بداية من 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، إلا أن تل أبيب واصلت خروقاتها للاتفاق.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و61 شهيدا و16 ألفا و656 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر الماضي.

(وكالات)