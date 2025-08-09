رئيس دوسلدورف يدافع عن قرار الانسحاب من صفقة الإسرائيلي فايسمان

دوسلدورف: دافع كلاوس ألوفس رئيس نادي فورتونا دوسلدورف المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم عن قرار النادي بالانسحاب من التعاقد مع اللاعب الإسرائيلي شون فايسمان بعد ردود فعل غاضبة من جماهير فريقه على منشورات اللاعب المثيرة للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول غزة، مؤكدا إنه من “العبث” اتهام فريقه بمعاداة السامية.

وأكد دوسلدورف يوم الثلاثاء الماضي أنه لن يتعاقد مع فايسمان من نادي غرناطة الإسباني رغم وصول المفاوضات بين الناديين إلى مرحلة متقدمة.

وعارض المشجعون التعاقد مع فايسمان البالغ من العمر 29 عاما بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي التي أعرب فيها عن دعمه لسلوك إسرائيل في غزة في أعقاب 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ولم يوضح النادي سبب إلغاء الصفقة، لكن فورتونا أصدر بيانا أمس الجمعة أكد فيه أن “تصريحات فايسمان على مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل اللاحق معها لا يتوافق مع قيمنا”.

ودافع ألوفس عن قرار النادي قبل مباراة الفريق أمام هانوفر اليوم السبت، لكنه أقر بأنه كان من الأفضل لو تم إتخاذ القرار مبكرا.

وقال ألوفس أن النادي تعمد الانتظار للتشاور مع أعضاء الجالية اليهودية في دوسلدورف قبل اتخاذ قرار رفض التعاقد.

وعندما سئل عن اتهامات معاداة السامية، قال “أنه أمر عبثي، لتحديد الأمر صراحة”.

(أ ب)