رئيس رابطة الدوري الإسباني يتهم مانشستر سيتي بالخداع المالي

لندن: اتهم خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، نادي مانشستر سيتي بالخداع المالي على غرار ما حدث في قضية إنرون.

وقال تيباس إن رابطة الدوري الإسباني تقدمت بشكوى ضد مانشستر سيتي، لدى المفوضية الأوروبية صيف عام 2023، مشيرا إلى أن المفوضية تحقق فيها، بينما لم يعلق مانشستر سيتي على مزاعمه لكن مصادر بالنادي لدى وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) على دراية بها، وقامت بنفيها بشدة.

ويقول تيباس إن مانشستر سيتي استخدم شركات مرتبطة به في دولة الإمارات لإخفاء خسائره المالية وبالتالي تحسين الميزانية العمومية للنادي، حيث قارن ذلك بفضيحة إنرون.

وتم الإعلان عن فضيحة إنرون، وهي شركة طاقة أمريكية، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2001، وقد تسببت في إفلاس الشركة، وصارت إنرون موضع استشهاد باعتبارها تشكل أكبر فشل في التدقيق المالي.

وقد تبيّن أن المسؤولين التنفيذيين في إنرون قد جنوا ملايين الدولارات من خلال استخدام شبكة من الشراكات لتوليد أرباح زائفة وإخفاء الديون الحقيقية للشركة.

وصرح تيباس في مؤتمر صحافي في قمة الأعمال التجارية لكرة القدم التي عقدتها صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية: “يضم مانشستر سيتي العديد من الشركات في مجموعته والتي تقع خارج هيكل مجموعة سيتي لكرة القدم، وهي شركات إضافية يضعون فيها نفقاتهم”.

أضاف: “هذه الشركات الأخرى تخسر الأموال ولكن ليس النادي نفسه. لقد أبلغنا الاتحاد الأوروبي بذلك. لدينا الحقائق والأرقام”.

وأوضح تيباس في تصريحاته: “لقد طلبنا من مانشستر أن يخضع للفحص المالي. من المهم للغاية أن تخضع جميع الأندية لنفس قواعد الشفافية والحوكمة على الجانبين الرياضي والمالي”.

وتابع: “نعتقد أن قضية مانشستر سيتي حملت الخسائر على الشركات التي لا تشكل جزءا رسميا من مجموعة سيتي لكرة القدم”.

واختتم تيباس حديثه قائلا: “هل تتذكرون قضية إنرون؟ ما فعلوه هو أنهم تكبدوا خسائرهم ووضعوها في شركات مختلفة. حسنا، إنها قضية مماثلة. إنهم (مانشستر سيتي) لديهم شركة استكشافية وشركة تسويق. وهناك يتحملون نفقات عالية للغاية. إنهم يرسلون فواتير للنادي مقابل مبالغ أقل”.

وتأتي ادعاءات تيباس في وقت ينتظر فيه مانشستر سيتي بشكل منفصل حكما من لجنة مستقلة بعد اتهامه من جانب رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز في فبراير/ شباط 2023 بارتكاب أكثر من 100 انتهاك لقواعدها، وهو ما ينفيه النادي بشدة.

(د ب أ)