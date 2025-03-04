سياسة | عربي | سوريا

رئيس سوريا يصل إلى القاهرة في أول زيارة لمصر للمشاركة بالقمة العربية- (شاهد)

4 - مارس - 2025

الرئيس السوري أحمد الشرع

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القاهرة/ دمشق: وصل  الرئيس السوري أحمد الشرع إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، قادماً من دمشق، على رأس وفد في أول زيارة لمصر.

ووصل الرئيس الشرع للعاصمة المصرية للمشاركة في القمة العربية الطارئة المقرر أن تبحث التطورات الفلسطينية.

وكانت الرئاسة السورية أعلنت، الشهر الماضي، أن الشرع تلقى دعوة من نظيره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة ال تعقد في القاهرة اليوم.

وتهدف الحكومة المصرية، من خلال هذه القمة، إلى التصدي لخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للجدل لـ”توطين” الفلسطينيين في دول عربية، بشكل دائم.

( د ب أ )

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